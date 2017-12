Míchel: «Tenemos el objetivo de empezar a competir fuera» Míchel, durante el entrenamiento de este sábado. / Ñito Salas El entrenador del Málaga urge a su equipo a la reacción considera que Rolan estará ante el Betis PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 9 diciembre 2017, 13:57

A la par que el Málaga ha regresado al puesto de 'farolillo rojo', hay inquilinos de la zona de descenso que reaccionaron, como el Eibar, con tres victorias seguidas, y el Alavés de Abelardo, con dos. Se agrava la situación delicada del cuadro de La Rosaleda, cuyo entrenador, Míchel, analizó este mediodía la cita de mañana (12.00 horas, beIN LaLiga) en Anoeta, ante la Real Sociedad. "Lástima que los últimos resultados no nos hayan premiado. Estamos apurados. Somos colistas. Tenemos el objetivo de empezar a puntuar fuera, de tener una sensación distinta a la de sólo jugar bien y no puntuar", dijo, y añadió: "Anoeta es un magnifico estadio Tenemos un gran rival, y me gustaría que mi equipo siempre diese la sensación de la Real Sociedad en el juego, muy fluido, con muchas opciones de profundidad. Es cierto que sufren a veces porque se descolocan en defensa por su forma de atacar, pero hay un trabajo muy reconocible de Eusebio".

Al menos Michel admitió que hay aspectos que han mejorado en su equipo respecto al inicio de la competición: "Lo vine diciendo desde hace semanas. Nos faltaban muchas cosas, pero se ha ido mejorando. Hemos conseguido no encajar goles, dar estabilidad al centro del campo y si se hubieran aprovechado las ocasiones estaríamos en la Copa y con algún punto más. Por eso digo que es el momento, necesitamos puntuar y ser más contundentes".

Respecto a la novedad de Ignasi Miguel, dos días después de firmar, declaró: "Viene para competir, en forma. Es lo que buscábamos. No estamos sobrados de defensores, y sólo se ha quedado fuera Cifu. Además, estaba haciéndolo fenomenal en el Lugo". El técnico madrileño también se refirió a la ausencia obligada de Rolan por sus molestias en el tendón de Aquiles derecho: "Con él hemos tenido problemas desde que vino lesionado. Al margen de ello tuvo dos o tres situaciones de pararse, y estamos acostumbrados a ello. No vemos su problema como algo importante. Valoramos que hoy no va a estar pero puede estar en los partidos ante el Betis o el Alavés. Es un futbolista que nos da otras alternativas en el juego, pero no estamos pensando en el mercado por Rolan". Dicho esto, dio a entender que le suplirá mañana Borja Bastón: "Estamos pensando en algún tipo de reajuste. Sabemos que en las últimas semanas el equipo estaba teniendo estabilidad, y había resortes adquiridos. La posibilidad de Borja Boston es un hecho, aunque cambie nuestra forma de jugar, pero no demasiado".

Finalmente, Míchel declaró que no ve a su vestuario apenado y hundido por caer a la última plaza y ver a algunos rivales directos recuperarse en las últimas semanas: "Estoy sorprendido por cómo, ante todas las cosas que nos pasan, reaccionan los jugadores. Tenemos que hacer nuestro trabajo y hay muy buena predisposición. Me preocuparía que estuvieran abatidos, desmoralizados... Hay equipos que han reaccionado y nosotros también lo haremos". Por último, ante una pregunta acerca de la necesidad de un 'pivote', como primera necesidad en el mercado de enero, matizó: "Estamos pensando en un medio centro, pero no en uno que sólo defienda, sino también que pueda jugar, como me gusta a mí y al director deportivo (Husillos)".