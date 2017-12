Míchel: «Me parece ridícula la sanción a Adrián» Adrián, lesionado, es sustituido por Rolan en el partido contra el Betis. / Salvador Salas El técnico admite sin ambages que buscaron la quinta amarilla del jugador PEDRO LUIS ALONSO Málaga Miércoles, 20 diciembre 2017, 13:13

El entrenador del Málaga, Míchel, se refirió este mediodía, en la sala de prensa del Ciudad de Málaga, a la polémica relacionada con la sanción de dos partidos a Adrián. El técnico no tuvo reparos en admitir sin ambages que buscaron la quinta amarilla para el jugador para que llegara limpio tras su lesión muscular. «Me parece ridícula. Para empezar el árbitro (Alberola Rojas) no sabía quién es. Creía que era un auxiliar, y era un jugador. No es normal sin agresión, sin daño para un rival, tener una sanción mayor que cualquier otro jugador. Buscaba la quinta amarilla, que se hace deportivamente debido a su lesión, y se va a quedar al final un mes sin jugar. No importan los defectos deforma de la transcripción del acta. Lo de siempre, no es nada nuevo para nosotros este año», dijo, y preguntado de nuevo si no se justo sancionar la búsqueda deliberada de una tarjeta, repuso. «No sé por qué se exagera o se piensa que es antideportivo buscar una quinta amarilla. Lo que no puede ser es que por contestar tengas dos partidos, pero por la violencia física, uno».

Míchel se refirió también al escaso margen que le queda al equipo para preparar el importante partido en Mendizorroza, apenas 72 horas. «Hemos tenido poco tiempo de preparación. Ha sido más teórica, pero el equipo sabe lo que tiene que hacer. Tenemos que cambiar la mentalidad, y volver a la importancia que le hemos dado a los partidos de los últimos meses. Tenemos que ser mucho más estables. No nos podemos permitir perder el partido cara el Betis, y más de la manera que lo hicimos. La competición va a ser muy dura, no nos va a permitir grandes alegrías, así que tenemos que estar al doscientos por cien».

También se le preguntó acerca del cambio de Rolan por Adrián, que colocó a Chory Castro de medio centro. «Fue un cambio similar a otros partidos. Al final es la intuición de los entrenadores. A veces te funciona, como el día del Deportivo, y a veces no. Intenté reactivar la parte ofensiva, porque parecía que no sucedía nada. Busqué esa activación. No salió porque no salió nada», comentó.

Tras el grave tropiezo ante el Betis, Míchel valoró qué supondría ganar en Vitoria: «Estaríamos en el camino. No podemos dejar pasar más oportunidades. No me esperaba lo del Betis. Veía a mi equipo con una estabilidad ya».