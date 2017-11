Míchel: «Ya no hay partidos normales» El entrenador del Málaga, Michel González, durante el entrenamiento con su equipo en el Estadio de la Rosaleda (archivo) / EFE El técnico malaguista asume que no hay margen de error mañana ante el Deportivo PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 18 noviembre 2017, 13:13

El técnico malaguista no ocultó la importancia del duelo de mañana (12.00 horas) en La Rosaleda ante el Deportivo (beIN LaLiga), pero no supo qué adjetivo colocarle. "No podemos ir especulando. Tenemos una necesidad muy grande". Dicho esto, advirtió: "Van a pasar muchas cosas. Nosotros pensamos tras ganarle al Celta que las cosas iban a cambiar, pero no fuimos capaces de ganarle al Villarreal. Hemos tenido algunas de las salidas más difíciles, y por eso digo que aún hay mucho arroz blanco y paella. Si algunos de los equipos creen que porque están en una situación más destacada no van a tener problemas... El mejor ejemplo es el nuestro en la temporada anterior. Nos la tuvimos que ir a jugar en Gijón en marzo".

Respecto al sustituto de Recio, sancionado, mañana, respondió: "Lo tengo claro. Tengo clara la alineación, pese a que Chory Castro ha tenido esta mañana un pequeño percance viendo cómo se han desarrollado los entrenamientos. Desde el jueves tenemos claro quién va a iniciar". En este sentido, aclaró que lo del uruguayo era "una pequeña torcedura de tobillo". "Pero él se conoce y cree que va a estar", añadió.

También habló Míchel de la implantación del VAR la próxima temporada en la Liga española: "Si hubiese habido VAR no hubiésemos empezado perdiendo en muchos partidos. Estamos tardando. En muchos países de Europa se usa. No va a suplir las polémicas, pero todas las ayudas que le demos al árbitro son necesarias. No creo que haya cambiado el tenis por la tecnología del uso del Ojo de Halcón. ¿Que si se pierde romanticismo? ¿Dónde está el romanticismo del fútbol ahora? En pocos sitios. Ya no hay jugadores que estén mucho tiempo en un equipo.

Finalmente, Míchel admitió que está mucho más satisfecho del trabajo de Ontiveros y de Borja Bastón en los últimos días y aclaró la polémica suscitada por una respuesta en la entrevista publicada en SUR el martes, en la que hablaba de "pachorra" al referirse a la ciudad y a la afición. Sus matizaciones no introdujeron mucha más luz: "Soy como los políticos. Me alegro de que me preguntes por eso. No fue decir que mis jugadores o los malagueños tengan pachorra. No he dicho que los jugadores se entrenen mal. Es una ciudad o un club que por tener calidad de vida; de hecho, hoy. 19 de noviembre, hace 22 grados, invita a ser pachorra, no que se sea pachorra.

Si la gente es muy amable y cariñosa, y si el equipo lleva cuatro puntos en la tabla y se anima eso invita a ser pachorra".