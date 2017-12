Míchel: «No me fío de que el Betis esté de capa caída» «Me sorprende que Setién se encuentre cuestionado», advierte el técnico malaguista de su homólogo, junto al que debutó con España PEDRO LUIS ALONSO Málaga Domingo, 17 diciembre 2017, 23:54

El técnico malaguista, Míchel, no ofreció ayer aún la convocatoria para el choque de hoy, pero dejó entrever alguno de sus planes, como el de que Rolan figurará en esa lista: «Tenemos que pensar si puede jugar de titular, pero está bien y lleva dos días entrenándose con el grupo». Dicho esto, crece la posibilidad de que se repita en el derbi el once de Anoeta.

Además, el técnico madrileño lanzó lo que pareció un aviso para prevenir de una posible relajación de los suyos ahora que se empieza a sumar puntos y apuntar hacia arriba: «Vengo repitiéndolo. No ha pasado lo peor. Lo bueno es que estamos aprendiendo a competir en esa tensión (la de la zona baja). Se ha aprendido a vivir dentro de lo poco confortable que puede ser esa situación, que a otros les hace empequeñecerse». «Sabemos de la importancia del partido de mañana –continuó respecto a la posibilidad de ponerse a un solo punto de la zona de permanencia–. Todos venimos arreando. Lo dije después del partido en San Sebastián. Queda mucha competición, y que ganemos hace sentir la presión a los de arriba. Nos abriría muchas expectativas, y todas positivas».

«Estamos esperando a la firma del propietario, Iturra un jugador que nos va a aportar»

Míchel aclaró también qué sucede con Iturra, que todavía no ha firmado tras tres días en la ciudad, y valoró su llegada: «Estamos esperando a la firma del propietario (Al-Thani). Es un jugador que, valorando todo, nos va a aportar. Ojalá que sea lo mismo que hizo cuando vino al Málaga. Parecía que venía a hacer plantilla y fue protagonista. Hay aspectos del vestuario y del equipo en los que pensamos que nos puede ayudar».

Respecto a rival, el Betis, desconfió de su mal momento, de esa racha de dos puntos sumados entre los últimos dieciocho en juego: «No me fío de que el Betis esté de capa caída. La competición tiene mucha igualdad. El Betis puede dar problemas a cualquiera. Me sorprende que Setién esté cuestionado, pero también lo estaba Eusebio la semana pasada. Es muy fácil hablar de entrenadores, porque al final somos la cuerda floja. Su equipo ha tenido momentos de jugar bien, ahora no tanto, pero no para cuestionar al entrenador». Reveló también que él y Setién son amigos y que debutaron juntos con la selección española: «La semana pasada estuve chateando con él. Ya sabemos lo que hay. Él es más mayor que yo, y tenemos una relación muy estrecha. Hemos hablado muchas veces de fútbol, e incluso en el plano personal. Me alegraría que le fuera bien desde el martes. Es muy fiel a sus ideas, a las del fútbol español».

Por último, Míchel se refirió a algunos nombres propios, como el de Javi García, que estuvo muy cerca de llegar al Málaga este verano: «Nos interesaba, pero por circunstancias está en otro equipo. Le aprecio muchísimo y es un gran jugador». También respecto a la expectativa de un fichaje sorpresa en el ataque, el de Sandro. «Yo sí creo que puede venir. Uso una frase que me habéis escuchado ya: el futbolista juega donde quiere, y creo que a él le apetece venir a Málaga. No me lo dice nadie cualquiera, me lo comenta quien me lo tiene que comentar que quiere venir a Málaga».