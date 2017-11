Míchel: «La sensación no es para perder por este resultado» Una jugada del encuentro El técnico malaguista destaca la actitud de su equipo de ir siempre a por los partidos y no buscar encerrarse OPTA Domingo, 5 noviembre 2017, 23:16

El técnico madrileño, Míchel, se mostró resignado y decepcionado por la derrota de su equipo. A juicio del entrenador dura e injusta por lo visto en el terreno de juego. Su valoración del partido fue la siguiente: «Ellos han empezado bien, pero nosotros hemos ido haciéndonos con el dominio del partido y hemos tenido nuestras ocasiones. Nos hemos equivocado media vez y nos ha colado un gol. Hasta ese momento, la sensación es que podríamos hacer algo más que acabar perdiendo por 2-0, pero si te equivocas y cometes esos errores, lo acabas pagando».

Keko: «Esto ya no se remonta en tres días. Va a ser una guerra hasta el final»

Juanpi: «Es difícil asimilar la derrota porque teníamos el partido controlado»

El entrenador malaguista comentó que las sensaciones que estaban ofreciendo sus jugadores hasta la llegada del primer gol estaban siendo francamente positivas: «La sensación del partido no es para acabar perdiendo por este resultado. Antes del primer gol, ellos no nos han tirado a puerta. Cuando nosotros estábamos llegando y con peligro, ha sido cuando lo hemos encajado. Hemos hecho mucho más de lo que indica el resultado, mucho más para las necesidades que tenemos. Está visto que alguna vez la moneda tendrá que caer de nuestro lado».

Michel argumentó que están intentado todo para revertir la situación por la que atraviesan: «No creo que demos sensación de ser un equipo que deba estar tan abajo en la clasificación. No vamos a ningún campo a encerrarnos, buscamos tener siempre la posesión del balón, profundidad en ataque». El madileño continuó: «Creo que el partido lo hemos ido manejando hasta llevarlo a nuestra orilla. No recuerdo ninguna oportunidad de ellos hasta la llegada del primer gol y a partir de ese momento todo ha sido ya muy complicado».

El máximo responsable del banquillo del conjunto de Martiricos incidió en que los errores pesan mucho en partidos tan ajustados: «Cuando lo haces todo para ganar y te encuentras con ese gol en contra, después todo se hace casi imposible. Hemos cometido dos o tres errores en cadena que nos han llevado al 1-0 y esa es una distancia muy grande cuando un equipo se encuentra en las circunstancias en las que estamos». Por último, se refirió a los refuerzos que podrían llegar en un futuro próximo, aunque el técnico dice que de momento hay que trabajar con lo que tienen: «De aquí a diciembre queda mucho todavía. No podemos pensar en los refuerzos. Tenemos que seguir trabajando y, como se ha visto hoy, hay una parte que dice que no tenemos poco y otra que dice que tenemos que mejorar».

El entrenador del Villarreal, Javi Calleja, se mostró exultante por la victoria de su equipo, reconociendo la dificultad que entrañaba el partido: «Sabíamos que iba a ser un partido complicado, con mucha dificultad por el rival, porque había mucho cansancio acumulado. Teníamos también algunas bajas. Era muy importante ganar hoy y lo hemos conseguido».

Difícil de asimilar

Juanpi fue uno de los jugadores del Málaga que compareció en zona mizta tras el encuentro en el estadio de la Cerámica. El venezolano se sinceró: «Es difícil asimilar la derrota porque teníamos el partido controlado. Nos toca esa jugada de un balón frontal sin ningún tipo de peligro que nos hace perder el partido».

Otro de los malaguistas que atendió a los medios de comubnicación fue Keko, que se mostró contundente: «Todos estamos concienciados de que todos los partidos van a ser finales. Esto ya no se remonta en tres días, va a ser una guerra hasta el final». El madrileño dio su opinión sobre la mentalidad que debe de tener la plantilla: «Lo que tenemos que hacer es intentar mantenernos fuertes e intentar jugar como hoy para sacar esto adelante. Hundidos no estamos, el próximo día contra el Deportivo vamos a salir como leones». Rosales por su parte argumentó: «Es una pena no poder darle una alegría a la afición».