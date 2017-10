Míchel: “No estamos últimos por los árbitros, pero nos han perjudicado” Salvador Salas El técnico madrileño insiste en las decisiones erróneas de los colegiados en los últimos encuentros ANTONIO GÓNGORA Lunes, 23 octubre 2017, 13:51

Las últimas actuaciones arbitrales están dando mucho que hablar en el Málaga, aunque Míchel ha dejado muy claro que las decisiones de los colegiados no han sido las que han llevado a su equipo a la última plaza de la clasificación. “Está todo dicho del tema arbitral, en los últimos cuatro partidos nos hemos puesto detrás en estas decisiones, aunque seguiríamos siendo los colistas. Ser árbitro es tanto o más difícil que ser entrenador, siempre lo he dicho, pero lo del otro día en Barcelona no es sólo cuestión del VAR. Donde estamos no es por culpa de los árbitros, pero nos han perjudicado”, ha afirmado.

Míchel también ha hablado de la pasividad de sus jugadores cuando observaron que el balón había salido en el primer gol del Barcelona, sin reaccionar ante el remate de Deulofeu. “Eso no se puede entrenar, porque se quedaron parados hasta los futbolistas contrarios. Estaría bien que nos ayudara la tecnología, pero ese tipo de jugadas... En lo del otro día era claro que el balón había salido fuera. No estamos los últimos por los árbitros, pero también por ellos. Cuando estás abajo, todo influye”, ha comentado.

Pero Míchel, además, pide explicaciones sobre el tratamiento y el funcionamiento de los colegiados. “El silencio es cómodo para todo el mundo, incluido para los árbitros. De todo el mundo se sabe, de los árbitros, no. Estoy a favor de la tecnología, pero también de la apreciación de los colegiados”, ha indicado.

El presidente del Málaga, el jeque Al-Thani también se quejaba en las redes sociales de los árbitros y pedía respeto.