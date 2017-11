Míchel: "Valverde es un tío grande" El entrenador del Málaga elogia las palabras del técnico del Barcelona que recordó que su equipo se benefició de un error arbitral ante el Málaga JUAN CALDERÓN Lunes, 27 noviembre 2017, 13:20

El entrenador del Málaga, Míchel, agradeció hoy las palabras del entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, en el que lejos de centrarse en el error arbitral que privó a su equipo de un gol legal ante el Valencia, recordó cuando se beneficiaron de otro error en el partido ante el Málaga.

Durante el partido de ayer entre el Valencia y el Barcelona, el colegiado Iglesias Villanueva no dio validez a un tanto del conjunto azulgrana cuando el balón había rebasado la línea de gol de forma clara. Lejos de quejarse por ese error, Valverde casi disculpó al árbitro. "Este tipo de jugadas son muy claras. Contra el Málaga nos benefició y hoy nos ha perjudicado. Va siendo hora de implantar el VAR. Que todavía se den situaciones como estas nos deja a todos en evidencia",dijo.

Míchel agradeció las palabras del entrenador del Barcelona. "Me quitó un mes de vida porque volvimos atrás. El gran ejemplo de esto es la rueda de prensa de Valverde, no sólo ha demostrado que es un gran entrenador, sino que no busca excusas. Cuando todos buscamos excusas, él ha demostrado en el campo lo que se puede hacer con jugadores de nivel. Además ha teñido grandeza al recordar aquello. Es un tío grande y lo ha demostrado", agradeció.