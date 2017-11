Míchel: "Vamos con intenciones al Bernabéu"

¿Puede el Málaga dar la sorpresa en el Santiago Bernabéu? La respuesta es que su entrenador, Míchel, no la descarta, a pesar de que el Málaga no ha sumado fuera, tampoco ha marcado y viene encajando goles toda la Liga. "Son números indiscutiblemente malos. Ni siquiera podemos poner la excusa de enfrentarnos a equipos de la zona alta de la tabla, pero hay posibilidades, como pasa siempre en los partidos. No vamos al Bernabéu para pasar página. Vamos con intenciones, porque también tenemos necesidad de puntos".

El técnico malaguista incidió en la posibilidad de hurgar en el nerviosismo del rival, a diez puntos del liderato, sobre todo si no marca pronto. "Jugamos con eso. Estos equipos están acostumbrados a atacarte, pero también les cuesta defender. Todos los equipos que han pasado por el Bernabéu han tenido sus opciones este curso, porque tuvieron buenas posesiones. Intentaremos llevar el partido a lo que queremos, a defender con balón, porque si no sus genialidades te ganan".

Asimismo, dio a entender que no habrá cambio de sistema: "No tenemos tantos defensas como para jugar con cinco atrás. Estamos buscando soluciones desde lo colectivo y a nivel individual. Es verdad que Diego nos da alternativas, pero preferimos defender atacando. No podemos tener futuro sin mantener la puerta a cero. Siempre recibimos goles y es algo que nos atormenta". Además, dejó entrever que no va a reservar a Rosales, apercibido de sanción, para que no esté en riesgo de jugar ante el Levante. "Reservarlo es ir en contra de mis palabras. El primer partido es el Bernabéu. Aunque me gusta mucho la Copa, los partidos importantes son el de este fin de semana y el del Levante", sentenció, aunque luego se explicó mejor: "Tenemos un equipo con categoría para pasar la eliminatoria ante el Numancia. Aunque la Copa no la voy a dejar de lado, si hay que buscar soluciones de cambios tiene que ser ahí".

Míchel reconoció que su equipo ha ido a más, recordó que lleva siete puntos en otras tantas jornadas y se mantuvo muy optimista cuando afirmó: "Vamos a estar con dificultades todo el año por este comienzo, pero este equipo se va a salvar. Ya sé que los demás pensarán lo mismo...".

Finalmente, habló de su cuarto regreso como técnico al Bernabéu, al estadio de toda su carrera de futbolista: "La gente siempre me recibe bien en Madrid. Es una plaza exigente cuando estás activo, pero cuando estás en la reserva activa es más cariñosa. Es lo que me espero. Hay muchos empleados que me vieron como un chaval con 12 años y ahora soy una persona mayor".