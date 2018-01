Míchel vuelve a criticar al jeque Míchel, en el entramiento de esta mañana. / Ñito Salas «La propiedad tiene que firmar un contrato, y eso excede mi competencia», dice en relación a Bueno PEDRO LUIS ALONSO Málaga Domingo, 7 enero 2018, 13:53

La primera comparecencia del año del entrenador del Málaga, Míchel, dejó muestras claras de nuevo de un malestar con la actuación del jeque propietario de la entidad, Abdullah Al-Thani. Las críticas veladas del verano se repitieron esta mañana, en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda. Sucedió cuando le preguntaron acerca del fichaje de Bueno, en 'stand by': «La información que tengo oficial es que desde el día 30 de diciembre tiene pasado el reconocimiento médico, y todos los papeles firmados, excepto el nuestro. Estamos en una situación complicada, porque Borja Bastón no sabemos si va a estar en la convocatoria, y sólo tenemos entonces un delantero... La propiedad tiene que firmar un contrato, y eso excede mi competencia».

Incluso, más tarde, volvió a quejarse de esta inacción de la propiedad en un mensaje que entender entre líneas: «... Por eso cuando preguntáis por qué no me voy, es porque tengo más información. Son cosas que escapan al entrenador. Al final la propiedad toma sus decisiones y hay que respetarlas». Más aún, Míchel no dio por imposible la llegada de Sandro: «No lo descarto. Lo único que puede hacerlo es la situación económica. Hay que saber cuál es. La salida de Cecchini ha liberado una ficha importante y eso casi nos ha permitido firmar a tres jugadores. La operación de Sandro va a ser de la última semana de enero. No sé si estamos para esperar. Yo sí. Estamos perdiendo jugadores por nuestra situación económica. Hay jugadores que han ido al Eibar (en referencia a Diop) porque la situación del otro club es más solvente».

Respecto al importante duelo de mañana ante el Espanyol (21.00 horas, Gol) en La Rosaleda, Míchel esperará hasta el último entrenamiento, en la matinal de mañana, para dar la lista, aunque confirmó que Iturra estará en ella. «Para nosotros el partido es tremendamente importante si queremos reengancharnos. Después de perder ante el Alavés sabíamos que nuestra situación era complicadísima, y ahí estamos».

Por último, Míchel se refirió a aquel tenso entrenamiento de primeros de año con aficionados exigiendo su salida: «Realmente vosotros le disteis más importancia de la que tuvo. Estanos todos contrariados por la situación. El 80 por ciento eran menores de edad y los demás tienen sus opiniones. Me pare a hablar con la gente que me lo pidió, pero no atendían mucho a mi razonamiento. Sus opiniones son respetables, aunque algunos la pierden insultando. Yo les di mis razones. Seguramente todos estamos dolidos y contrariados. Yo puedo admitir mi falta de capacidad, pero no la falta de actitud. Hacemos lo que podemos y con eso no nos alcanza. Una de las quejas era que entrenamos poco, porque lo ponían en Twitter, y eso no me parece argumento».