Míchel:«No es fácil venir aquí y no desmoralizarse tras el primer gol» Míchel, durante el partido de anoche / Agencia Lof «No vamos a achacar nuestra situación al arbitraje, pero nos están quitando muchísimo», se lamentó el entrenador malaguista OPTA Domingo, 22 octubre 2017, 00:30

El técnico compareció cariacontecido en rueda de prensa, tras la derrota de los suyos por 2-0 en el Camp Nou y los hechos que la provocaron. «Ten go que felicitar a mis jugadores. No es fácil venir aquí y no desmoralizarse tras el primer gol», dijo, y al hilo de la mala racha arbitral, añadió, «En algún partido hemos estado mal. Es complejo buscar un análisis cuando vamos por detrás. Arbitrar es difícil, ¿pero tanto? El gol del Eibar en fuera de juego, en Valencia, el domingo pasado… Es un gol en contra e ir detrás en el marcador es una losa. Si esta racha la tuviera otro equipo no sabemos qué pasaría. Es una situación indiscutible (respecto al primer gol), pero no vamos a achacar esta situación al arbitraje. Eso sí, nos están quitando muchísimo».

«Es grotesco; el balón sale medio metro y una vez más el partido se complica por un error arbitral. Estas decisiones no ayudan» Luis Hernández Defensa

«Nos hemos quedado parados (en la jugada del 1-0); no creíamos que no la pitara» Andrés Portero

«No noto al equipo tocado; la plantilla, el míster y el cuerpo técnico estamos animados y unidos» Andrés Portero

Sobre la situación del equipo, con un punto de veintisiete, quiso dar esperanza: «Es una sensación mala, pero nos aferramos a seguir compitiendo. Jugando a este nivel y sin el Barcelona enfrente y algo de acierto que nos ha faltado empezarán a llegar los resultados. Que los jugadores estén tranquilos».

Respecto a las opciones de su equipo en el Camp Nou, Míchel se mostró contundente, «Siempre lo digo. Nunca voy a pensar en jugar un partido pensando que no tenemos opciones de ganar. Teníamos que jugar organizados, desarrollar lo que hemos trabajado. Hemos estado dentro del partido con la idea que teníamos ante un rival que no te regala nada, excelente, ante jugadores que te aburren de no tener el balón. En otras circunstancias, si hubiéramos conseguido ponernos por delante en el marcador podríamos haber tenido alguna opción más».

Esperanza

Finalmente, sobre si el equipo ha dejado buenos momentos en este inicio de temporada, el técnico se mostró convencido: «Los hemos tenido. En el Wanda también jugamos bien, ante el Athletic, Eibar, Las Palmas… se han visto buenos tramos de juego. Pero es cierto que no arrancamos y esto podría amedrentar a los jugadores pero no lo hace. No se desaniman. El equipo demuestra que tiene más. Eso nos da esperanza».

Por su parte, Ernesto Valverde achacó al cansancio el discreto partido de los suyos. «Quizás nos ha faltado algo de frescura.Son muchos partidos en pocos días y ellos han estado bien», dijo, y salió en defensa de Luis Suárez con el mismo argumento:«Ha jugado tres partidos en seis días. Siempre tiene ocasiones de gol, eso es lo importante. Es garantía de gol y yo estoy encantado con él. Cuanto más falle mejor, significa que está ahí. Lo bueno para el delantero es que tenga ocasiones, el gol llegará».