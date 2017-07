Mikel se incorpora a la concentración tras el fiasco con Meré Imagen de archivo de Mikel. / MalagaCF.com La falta de centrales provoca un cambio de planes con el venezolano SERGIO CORTÉS Jueves, 20 julio 2017, 18:13

El fiasco del fichaje de Meré ha provocado un cambio de planes en el Málaga: Mikel no se marchará de momento. Es más, el venezolano se incorporará a la concentración de Garderen a última hora de la noche ante la escasez de centrales.

Mikel estaba muy cerca de abandonar el Málaga dado que no entra en los planes de Míchel. De hecho, cuenta con varias propuestas, entre ellas una del Cádiz. Pero al no haberse producido el fichaje de Meré se ha estimado oportuno que el venezolano no se vaya y que de momento permanezca en el primer equipo. El jugador viaja esta tarde hacia Ámsterdam.