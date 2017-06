Mikel, con varios equipos tras sus pasos Mikel, en el centro, entre Recio y En-Nesyri. / Salvador Salas El central del Málaga dispuso de pocos minutos al final de temporada y puede optar la próxima campaña por una salida como cedido a Segunda ANTONIO GÓNGORA Domingo, 25 junio 2017, 00:20

La planificación del Málaga sigue todavía pendiente de diversas circunstancias, aunque la más importante se centra todavía en la marcha definitiva de Sandro. Pero los movimientos continúan, igual que las negociaciones para cerrar incorporaciones y ciertas salidas, que se están intensificando. De ahí que algunos de los jugadores que dispusieron de pocos minutos al final de campaña estén siendo seguidos por otros equipos en busca de, al menos, su cesión. Es el caso, por ejemplo, de Mikel Villanueva (de 24 años), que dispuso de un gran protagonismo antes de la llegada de Luis Hernández y después Míchel.

Según ha sabido este periódico, varios clubes de Segunda se han interesado ya por el central venezolano, que disputó 15 encuentros en su primera temporada en la élite (procedía del Malagueño), además de su participación en la selección de su país. El Málaga es consciente de que el jugador cuenta con muchos ‘novios’, pero en este momento se desconoce si el club permitirá su salida para disponer de más minutos en otro destino. En principio, Mikel, junto a Luis Hernández, Koné y el polivalente Torres componen la nómina de centrales cara a la próxima temporada, sin contar con la posibilidad de que el filial Luis Muñoz también pueda incorporarse.

La dirección deportiva malaguista, en cualquier caso, está negociando con dos centrales más, como son el francés Baysse y el sportinguista Meré. De ahí que algunos equipos y el propio jugador puedan pensar en un salida si finalmente llegan tantos refuerzos para el centro de la zaga. La hipotética marcha del venezolano sería, en su caso, como cedido a algún conjunto de Segunda, aunque tampoco se descartan otras posibilidades del extranjero.

El central, en los partidos en los que tomó parte, cumplió con las exigencias en cada momento, ya que el equipo blanquiazul pasó por momentos muy delicados por las bajas de sus centrales. La lesión de Weligton al comienzo de temporada fue una de las claves de la inestabilidad de la zaga, por donde pasaron muchos futbolistas durante el campeonato. Ahora habrá que esperar acontecimientos, ya que la planificación no acaba de arrancar. Hasta que no se aclaren las grandes dudas, el club no se lanzarán definitivamente al mercado. Aunque en breve comenzará a anunciar algunos de los fichajes que ya tiene casa hechos.