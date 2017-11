Casi un millar de malaguistas en el Bernabéu

El Málaga no marca (y, por ende, no gana) fuera de casa, y nunca ganó en Primera División en sus numerosas visitas en el Santiago Bernabéu, pero eso no es óbice para que su afición siga respaldándolo y creyendo en sus posibilidades. El cupo de 800 entradas a la venta desde el lunes (a un precio de 40 euros) para el choque del sábado (16.15 horas) ante el Real Madrid se han agotado, con lo que, si se suma a malagueños que adquieran entradas por otras vías, se espera a cerca de un millar de malaguistas en el feudo de Concha Espina.

Muchos aficionados de los que adquirieron las entrada viajarán en desplazamientos organizados de peñas, que siempre tienen señalada la fecha de este partido como una ocasión especial. El horario, a primera hora de la tarde, también ha influido, ya que favorece el viaje de ida y vuelta en el mismo día y otras opciones, como el regreso en AVE.