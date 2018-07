Munir: «Venir al Málaga ha sido una decisión tomada con el corazón»

Semana de presentaciones en el Málaga. Tras hacerse ayer oficial ayer la llegada del guardameta marroquí Munir, el ex del Numancia atendió esta mañana a los medios de comunicación. Un fichaje que reactiva la portería, puesto que Muñiz ha estado entrenando desde que iniciaron la pretemporada con dos porteros del filial, Kellyan y Álvaro Fernández, además de Andrés Prieto. El nuevo guardián de la portería malaguista tiene experiencia internacional, ya que cuenta con 31 partidos con la selección de Marruecos y recientemente disputó el Mundial de Rusia como titular.

«Vengo con muchas ganas e ilusión, de trabajar y ayudar. De momento solo pienso en aportar lo máximo posible al entrenador. Este es un club en el que siempre he querido jugar. Venir al Málaga ha sido una decisión tomada con el corazón», fueron las primeras palabras del nuevo guardián de la portería malaguista.

«Cualquier jugador quiere jugar, yo vengo aquí para eso y daré el máximo de mi nivel para que ocurra» confesó Munir acerca de la competencia que se plantea en el horizonte. El guardameta malaguista se puso esta mañana a las órdenes de Juan Ramón López Muñiz, con el que ya tuvo una primera conversación: «El entrenador ha tenido buenas palabras, me ha exigido esfuerzo y trabajo que es para lo que vengo».

El marroquí no estuvo solo durante el acto de presentación puesto que su familia y los jugadores Abqar y En-Nesyri, compatriotas suyos, les acompañaron. «No me gusta calificarme, pero lo que si tengo seguro es que voy a dar mucho trabajo para ayudar al equipo y ya vosotros decidiereis cuales son mis características», fueron las palabras del marroquí al ser cuestionado sobre qué tipo de portero es. El jugador llega libre tras acabar contrato con el Numancia, en el que estuvo las cuatro últimas campañas en Segunda. A sus 29 años, no se ha concretado el número de temporadas del acuerdo, pendiente de cubrir objetivos de partidos y minutos jugados.