Muñiz ya está aquí y hoy será presentado como entrenador del Málaga 01:21 Muñiz, esta noche a su llegada al aeropuerto de Málaga. / Foto: Fernando González | Vídeo: Pedro J. Quero Los últimos flecos del contrato se resolvieron anoche, y el asturiano voló de inmediato en un vuelo desde Valencia SERGIO CORTÉS Miércoles, 20 junio 2018, 00:48

Parecía el cuento de nunca acabar, pero al fin anoche hubo fumata blanca: el acuerdo entre el Málaga y Juan Ramón Muñiz ya fue total. El técnico asturiano, que firmará esta mañana el contrato pactado por dos temporadas, será presentado al mediodía en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda. Esa es la previsión y, esta vez sí, parece que se cumplirá.

Como explicaba ayer este periódico, ambas partes insistían en que los últimos flecos para cerrar el acuerdo no tenían excesiva importancia. Aun así, durante toda la jornada surgió la incógnita sobre si finalmente se produciría el anuncio oficial, extremo que sólo podía producirse en caso de que todos los documentos estuvieran rubricados tanto por el presidente del club, Abdullah Al-Thani, como por el propio Muñiz. No obstante, las últimas dudas se resolvieron tan tarde que no hubo margen para que el nuevo entrenador lo hiciera.

Muñiz, saludado por Josemi en el aeropuerto. El nuevo ténico estuvo acompañado por Caminero. / Fernando González

Muñiz emprendió viaje a toda prisa, en el último vuelo procedente de Valencia, y llegó minutos después de las doce de la noche. Firmará toda la documentación esta misma mañana, a primera hora, en La Rosaleda. Posteriormente se producirán la confirmación oficial por parte del club y la presentación ante los medios de comunicación. Esta última no tiene hora fijada, pero se producirá en principio a mediodía y será conducida por el director deportivo, José Luis Pérez Caminero, sólo nueve días después de la puesta de largo de este. Precisamente, el madrileño lo recibió con una frase significativa: «Bienvenido, jefe». Junto a él se encontraban el director deportivo adjunto, Juan Rodríguez, y el delegado, Josemi.

Ocho años después

De este modo, Muñiz volverá a pisar las oficinas de La Rosaleda ocho años después. Indudablemente las encontrará muy distintas –máxime tras la remodelación ejecutada el año pasado–, pero coincidirá con muchas personas con las que convivió en el Málaga en distintas fases de su trayectoria deportiva. Entre ellos figuran los consejeros consultivos, Abdallah ben Barek, Antonio Benítez y Francisco Martín Aguilar, con los que ha mantenido contacto estos años pese a no pertenecer al club.

Conviene recordar que esta será la cuarta etapa de Muñiz en el Málaga. Con anterioridad fue segundo entrenador de Juande Ramos (en la temporada 2003-2004) y primer técnico, desde noviembre de 2006 a junio de 2008 (periodo culminado con el último ascenso blanquiazul a Primera) y posteriormente en la campaña 2009-2010. Han pasado más de tres meses y medio desde el primer contacto de un responsable del club con el asturiano...