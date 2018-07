Muñiz prescinde de siete jugadores cara a la concentración del Málaga en Estepona

La cita de Coín a puerta cerrada, una decisión organizativa

A pesar de que por un malentendido desde el club se apuntó a una cuestión técnica para la celebración a puerta cerrada del Málaga-Extremadura del sábado, en la Ciudad Deportiva José Burgos de Quintana, en Coín, finalmente este periódico pudo confirmar que este extremo no fue una decisión del entrenador, Juan Ramón Muñiz, sino de la empresa organizadora de los amistosos. No obstante, no hay previsión de que en las próximas citas confirmadas (tres en Marbella, ante el Valladolid, el Almería y el Mallorca y la del Trofeo Costa del Sol) se vuelva a dar esta circunstancia. Por tanto, habrá acceso de público.