Muñiz se ha quedado con la copla

Antes de entrar, dejen salir. Elemental. Hay que proporcionar espacio libre. Los buenos modales se funden con la necesidad. En mi niñez, a modo de recordatorio, unos rótulos lo recomendaban en los transportes públicos. En los vestuarios del Málaga, sobran futbolistas. Los saben casi todos los aficionados. Y está al tanto Muñiz, que en los primeros entrenamientos se ha quedado con la copla. De momento se han marchado Cecchini y Jony. El club tiene un problema añadido: colocar a elementos que no necesita, en calidad de préstamo.

En numerosas ocasiones el Málaga ha corrido con la ficha del futbolista que se cedía. Un desastre. Pues aquí estamos, a 24 de julio, con Cenk, portero que ni se ha estrenado. Se dice que va a salir, pronto, enseguida. Pero no. Tighadouini, por el que hubo que pagar traspaso, ha figurado en dos equipos holandeses, y tampoco. Hay que colocarlo. Como al defensa Torres, que sin ser titular ha renovado contrato en dos ocasiones. ¿Cómo se explica?. Al parecer es uno de los descartes del entrenador. La lista sigue con Rolón, Mikel, Luis, Keko… Hasta llegar a la decena. La situación se agrava porque si el técnico no cuenta para el equipo, ya me dirán.

De momento, tres fichajes. Los marroquíes Munir y Boulahroud y el portugués Renato Santos. Munir, 31 veces internacional con la selección de Marruecos, ha cubierto un buen Mundial. Contó con la confianza del seleccionador Hervé Renard, que dejó en el banquillo a Bono, titular en el Girona, que había realizado una brillante temporada. Munir ha sido suplente en el Numancia. De Renato Santos me convence el sí de Munir. El entrenador del Málaga está bien informado del fútbol luso. En su etapa anterior acertó con las incorporaciones de jugadores del país vecino, entre los que destacó Eliseu. Otro apartado, el de los profesionales con cláusula para no actuar en Segunda en caso de descenso: Michael Santos, Jony y alguno más. Aquí solo cabe dentro o fuera, sin dilaciones. Por todo, está más que justificado el dejen salir.

El capítulo más importante corre a cargo de la afición. A pesar de los pesares, ha superado la cifra de 15.000. No sé si al final será primero, segundo o tercero de la categoría, pero por ahí andará. Los precios fijados son interesantes, incluso con visión de futuro. Un club en el que funcionan sus seguidores, debe marchar sobre ruedas. Otro apartado, el de los jóvenes valores de la cantera. Seguro que más de uno se proyectará de la mano de Muñiz. Mientras, enmedio, están los futbolistas por los que se han interesado como Michael Santos, Ricca y En-Nesyri. En el club necesitan alguna venta, pero a su precio. Hay que equilibrar el tope salarial. En el Málaga, hoy, sobran y faltan jugadores. Exactamente igual que hace un año. Ahora, en Segunda.

Dos apuntes, dos. Primero, el Málaga disputó el sábado un partido de alto secreto. En Coín y a puerta cerrada. Nada que objetar. Un entrenamiento más. En cuanto a conclusiones, serán interesantes para el mister. Los aficionados, por desgracia, tienen más que visto a los que forman la plantilla… De momento. Y dos. Hoy y el viernes, ensayos del VAR en amistosos. ¿Para qué? En Segunda ni en partidos de Copa va a funcionar. Le interesará al Valladolid. Hablamos del Málaga. ¡La que se ha buscado por su mala… plantilla!

No se trata de comparar, puesto que pertenecen a la misma entidad. Tras el brillante ascenso a Primera, el fútbol femenino tiene a Málaga, otra vez, entre los más importantes de España. En esta ocasión, parece que va en serio. Los medios audiovisuales le están prestando atención, destacando torneos y movimientos de fichajes. Aquí, nos queda por saber cómo se va a desarrollar el calendario, especialmente por las fechas y campo sede. Otro apartado interesante es el filial, el Atlético Malagueño, auténtico vivero de excelentes jugadores en un pasado muy reciente. Al margen de los lógicos movimientos entre los equipos de la cantera para ascender al cuadro filial, que sepamos no está realizando fichajes externos para potenciar la bisoñez del plantel. De cualquier manera, en Segunda B, sólo le separa una categoría del Málaga Club de Fútbol. Eso es importante.