Muñiz toma el mando del Málaga y pide «humildad y mucho trabajo» Muñiz posa sonriente tras ser presentado como técnico del Málaga. / Salvador Salas El nuevo entrenador blanquiazul para dos temporadas marcó ayer las líneas maestras cara al futuro: «No vamos a escatimar esfuerzos» ANTONIO GÓNGORA Jueves, 21 junio 2018, 00:44

El Málaga ya tiene entrenador para dos temporadas. Juan Ramón Muñiz, de 49 años, tomó ayer el mando para organizar un equipo fuerte y adaptado a la nueva categoría, Segunda. El técnico no pudo ser más convincente y contundente a la hora de mostrar compromiso, dedicación y conocimiento de lo que llevará entre manos a partir de ahora. «Humildad» y «mucho trabajo» fueron las palabras claves del asturiano, que insistió una y otra vez en la necesidad de mantener la tensión y la intensidad desde el primer instante. Demostró que conoce el club y la categoría, lo que le permitió cumplir con las expectativas en una esperada comparecencia en la que estuvo acompañado por la plana mayor del club, exceptuando a los propietarios. Se dieron cita los consejeros consultivos (Francisco Martín Aguilar, Ben Barek y Antonio Benítez), además del director deportivo, José Luis Pérez Caminero, y el asesor jurídico de la entidad, Joaquín Jofre.

Insistió en que no escatimará esfuerzos ni mirará el reloj para dedicarse en cuerpo y alma a la confección de la plantilla y la formación de un equipo fuerte y adaptado a Segunda, una categoría que considera muy especial y complicada. Está concienciado de los problemas a los que se enfrenta, pero también es optimista cara al futuro, si bien nunca pronunció la palabra ascenso.

Los Pequeños Accionistas reciben la documentación J. C. El presidente del Málaga y sus tres hijos evitaron ayer personarse en el Juzgado número 2 de lo Mercantil de Málaga al presentar toda la documentación que se le había requerido con motivo de las diligencias previas a la demanda de la Asociación de Pequeños Accionistas del club. Los mencionados documentos son los siguientes: el contrato suscrito por el Málaga con BlueBay, los contratos de préstamo del club o alguna entidad vinculada a los miembros del consejo de administración o a empresas de los mismos y, por último, las actas de las reuniones del consejo de administración desde enero de 2011 en adelante (el jeque llegó al Málaga en julio de 2010). Fue, sin embargo, el abogado del club, Joaquín Jofre, el encargado de personarse en el juzgado con los documentos requeridos.

Regreso. «Estamos aquí para trabajar sin mirar el reloj»

La satisfacción de Muñiz es máxima por regresar a Málaga y a un club que conoce, pese a los numerosos cambios de los últimos años. Su compromiso es total: «Estar aquí es un placer, y para mi familia, también. Asimismo, valoro las conversaciones con Caminero. Vamos a necesitar de todos para conseguir los objetivos, pero lo más importantes es el trabajo, llegar preparados al primer partido. Estamos aquí para trabajar sin escatimar esfuerzos y sin mirar el reloj. De hecho, yo no llevo reloj. Estoy muy agradecido a quienes se pusieron en contacto conmigo para formar parte de este proyecto. Llegar a un club nuevo y conocer a todo el mundo es la primera vez que me ocurre. Esfuerzo, trabajo y humildad son nuestras pautas. Vamos a necesitar de todos para los objetivos marcados. Primero trabajar mucho para llegar preparados al primer partido».

Responsabilidad. «Es clave la afición, que gana puntos y partidos»

El entrenador llega ilusionado y muy pocos o ninguno lo cuestionan, lo que fuerza a Muñiz a redoblar el esfuerzo en busca del éxito: «No me gusta diferenciar mi responsabilidad de la de todo el mundo. Hay que responder a esas expectativas, y se hace a base de ilusión, con ganas de progresar, de mejorar. Nosotros somos la cabeza visible de un club, y mucha gente que no se ve. Somos responsables de que ese bloque funcione con total regularidad, sin ningún error, para conseguir los objetivos que se vayan marcando. La gente apoya el proyecto. Una de las claves del éxito es la afición, que gana puntos y partidos. Lo que tiene que ver la gente es que nos vamos a dejar el alma, y es lo que podemos garantizar. La afición se tiene que sentir orgullosa».

Retraso. «Los bueno es que el mercado está muy parado»

El técnico asturiano es consciente de que el Málaga podía tener mucho más avanzado el trabajo tras conocer con gran antelación el descenso, pero considera que la demora acumulada no está siendo especialmente perjudicial: «Lo bueno es que el mercado está muy parado. Eso es lo que nos ha ayudado. Nos ha beneficiado. Aunque él (Caminero) lleva tiempo funcionando. Entre todos iremos construyendo poco a poco el proyecto. Tenemos muchas cosas avanzadas, que se anunciarán a la mayor brevedad posible. El equipo no va a parar de trabajar, estamos en un momento clave y no nos vamos a distraer. Todo lo que hagamos ahora servirá para sentar unas bases importantísimas para el futuro. Primero tenemos que organizar y estructurar para luego crecer. Hay que poner una buena base para seguir creciendo».

El asturiano se mostró muy convincente en su regreso al club de Martiricos: «Tenemos que ser conscientes de dónde estamos»

Ascenso. «Poco a poco tenemos que ir posicionándonos»

La palabra ascenso apenas se pronunció en la comparecencia del entrenador, aunque se sustituyó por otra, objetivo, cara a una competición muy complicada en la nueva categoría: «Tenemos que ir posicionándonos poco a poco y que llegue marzo y estemos ahí colocados. Hay que esperar a marzo, porque hay muchos cambios en el rendimiento de los equipos durante la larga campaña. Y nosotros tenemos que darle a la afición antes que pedir. Hay que transmitir ilusión y ganas de trabajar. Cada vez hay más nivel en Segunda. Me gusta desde fuera, pero desde dentro es muy larga y muy dura. Son todo sorpresas. No hay favoritos. Fue más emocionante el final de la Segunda que la Primera. Ver la clasificación asusta».

Advertencia. «El que crea que con el escudo gana, no puede estar en este proyecto»

Muñiz estuvo conciliador en todo momento, pero contundente cuando habló de los principios básicos que deberá regir el proyecto que él capitaneará: «El que crea que con el escudo gana, no puede estar en este proyecto. La humildad es fundamental. Lo que vale hoy es lo del 2018, no el pasado. Si no estamos finos, la categoría no perdona. Tenemos que ser conscientes de dónde estamos, de si sabemos dónde vamos a vivir. Prefiero tener un equipo a una buena individualidad. Con una individualidad no nos vale. El conjunto somos todos, si hay buen equipo, el proyecto tira. Vamos a intentar que no haya dudas. A mí me gusta hablar claro, hablamos claro, nos entendemos y vemos una luz al final del túnel. Fue un año muy duro, y ahora hay que empezar a construir, y lo podemos conseguir a base esfuerzo, sacrificio y mucha humildad. El club ha crecido en todo, ahora tenemos que volver a tener la humildad suficiente para que nos lleve donde queremos ir».

La Academia. «Cualquier equipo de la cantera es fundamental»

Su confianza en la cantera es máxima. Confía en el potencial de los equipos inferiores y en el entrenador del segundo equipo: «El filial y cualquier equipo de La academia son fundamentales. Necesitamos ver los frutos. La relación con Dely Valdés es estupenda. Es un amigo fiel. En el puesto que esté lo hará bien. Tenemos que ser conscientes. Trabajamos para el club. El Málaga es un montón de aficionados que se alegran o entristecen y tenemos que representarlos, siempre dando todo».

Elogios. Caminero: «Tenemos al mejor entrenador de la categoría»

En la rueda de prensa de presentación de Muñiz también estuvo y habló el director deportivo, José Luis Pérez Caminero, que elogió al técnico entrante, por el que ha apostado con seguridad y contundencia: «Tenemos al mejor entrenador de la categoría, el que más la conoce», mientras que también fue muy claro al afirmar que el Málaga quiere salir de inmediato de la «situación de impás» en la que se encuentra la entidad y afirma que las decisiones irán llegado a partir de ahora poco a poco. «El club tiene que seguir dando pasos y estamos comenzando a nombrar personal», afirmó.