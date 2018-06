Muñiz: «Estamos aquí para trabajar sin escatimar esfuerzos y sin mirar el reloj» 02:12 Vídeo: Pedro J. Quero. / Salvador Salas El nuevo técnico del Málaga, contundente en su presentación: «El que crea que con el escudo ha ganado, no puede estar en este proyecto; la humildad es fundamental» ANTONIO GÓNGORA Miércoles, 20 junio 2018, 14:50

El punto de partida del nuevo Málaga ha llegado con la presentación de Juan Ramón Muñiz, que ha hecho una exhibición de compromiso, dedicación y conocimiento de lo que llevará entre manos a partir de ahora. Las palabras del nuevo entrenador del Málaga para las dos próximas temporadas han confirmado las expectativas para el consenso existente para su llegada al equipo en un momento tan delicado como este. «Estamos aquí para trabajar sin escatimar esfuerzos y sin mirar el reloj. De hecho, yo no llevo reloj», ha declarado el técnico en una clara demostración de cuál va a ser su línea de actuación a partir de ahora.

Ha analizado numerosas posibilidades y ha repasado la fórmula de trabajo para buscar un objetivo que, aunque es claramente el ascenso, esta palabra no la ha pronunciado en ningún momento. «El que crea que con el escudo ha ganado, no puede estar en este proyecto. La humildad es fundamental. Lo que vale hoy es lo del 2018. Si no estamos finos, la categoría no perdona. Tenemos que ser conscientes de dónde estamos, de si sabemos dónde vamos a vivir», ha asegurado.

Sobre la posibilidad de subir, de conseguir a la primera el objetivo de recuperar lo perdido en la pasada campaña, Muñiz ha comentado sólo esta frase: «Tenemos que ir posicionándonos poco a poco y que llegue marzo y estemos ahí colocados. Hay que esperar a marzo, porque hay muchos cambios. Y nosotros tenemos que darle a la afición antes que pedir. Hay que transmitir ilusión y ganas de trabajar».

Muñiz se ha mostrado agradecido por haber confiado en él para este proyecto, ya que sigue siendo un enamorado del club y de la ciudad. «Estar aquí es un placer, y para mi familia también. Asimismo, valoro las conversaciones con Caminero. Vamos a necesitar de todos para conseguir los objetivos, pero lo más importantes es el trabajo, llegar preparados al primer partido», ha afirmado.

Ha considerado que a partir de ahora todo cambiará. «Somos claros y nos entendemos. Ahora vemos la luz al final del túnel. Tenemos que construir para salir de ahí a base de esfuerzo, sacrificio y mucha humildad», ha insistido, a la vez que ha añadido: «No me gusta diferenciar mi responsabilidad de la de todo el mundo. Hay que responder a esas expectativas, y se hace a base de ilusión, con ganas de progresar, de mejorar. Nosotros somos la cabeza visible de un club, y mucha gente que no se ve. Somos responsables de que ese bloque funcione con total regularidad, sin ningún error, para conseguir los objetivos que se vayan marcando».

Ha asegurado que la afición «gana partidos» y también ha querido implicar a todos los sectores que giran alrededor del club para que empujen en busca de los objetivos. «Necesitamos responder a esa afición, salir orgullosos cada semana del campo y que todos se sientan orgullosos de ser del Málaga», ha dicho. Al acto han acudido todos los responsables del club, a excepción de los propietarios, encabezados por los consejeros consultivos (Francisco Martín Aguilar, Ben Barek y Antonio Benítez), además del director deportivo, José Luis Pérez Caminero, y el asesor jurídico de la entidad, Joaquín Jofre.