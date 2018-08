Ndiaye y Blanco, dos refuerzos para la ilusión malaguista N'Diaye, ayer junto al nuevo médico Daniel Rosado, se dirige a pasar las pruebas médicas. / Francis Silva El 'pivote' senegalés y el espigado delantero argentino, puntales del proyecto PEDRO LUIS ALONSO Málaga Miércoles, 8 agosto 2018, 00:22

El Málaga ha reacciondo en el mercado. En apenas tres días tiene a su disposición cerrar cuatro fichajes. A los dos ya anunciados el lunes (Pau Torres y Haksabanovic) se unieron ayer la llegada a la ciudad para ultimar los trámites de Alfred N'Diaye (lo hizo a primera hora de la madrugada) y de Gustavo Blanco (al mediodía). El medio centro senegalés, por condiciones físicas y técnicas, así como por trayectoria, está llamado a erigirse en el líder del proyecto, y el delantero argentino, operación que adelantó hace días 'El Desmarque', procede de un equipo de cierta entidad, el Shakhtar Donetsk. Serían dos puntales para un proyecto de Segunda División que ahora empieza a tomar otro cariz.

Al final la bomba, exhibida con emoticonos por el jeque en sus mensajes en Twitter hace días, era N'Diaye, mundialista con Senegal hace unas semanas y en las filas del Villarreal, que lo ha ido cediendo las últimas temporadas. El jugador aterrizó a las 24.15 horas de ayer y fue recibido en el Aeropuerto por el director deportivo, José Luis Pérez Caminero. A las 9.00, acompañado por el nuevo médico del club, Daniel Rosado, se sometió a las pruebas clínicas en el local de Clínicas Rincón de La Rosaleda, y por la tarde comenzó el papeleo. El club no oficializó ayer su cesión por cierta demora a la hora de traducir del francés la documentación, pero no hay temor en cuanto al acuerdo, que será ventajoso para el Málaga, que no asumirá toda la elevada ficha del jugador, que asciende a tres millones de euros. Este factor ha sido clave para que el Villarreal diera salida a un jugador con el que no contaba cara a liberar masa salarial.

Operación redonda

En todo caso, para el Málaga es una operación redonda, e incluso el jugador ha descartado una propuesta del Cardiff, recién ascendido a la Premier League. N'Diaye (28 años y 1,87 metros) fue internacional en categorías inferiores con Francia y ahora lo es con Senegal. Tiene dos ascensos a Primera, uno con el Betis (2014-15) y otro hace meses con el Wolverhampton Wanderers, en una de sus dos primeras cesiones (la otra fue un año antes al Hull). El medio centro, poderoso y hasta con llegada al área, fue una apuesta de Marcelino en el Villarreal. Incluso le quiso de central, pero varios errores tácticos le lastraron, así como la marcha del asturiano.

En cuanto a Gustavo Blanco, fue recibido ayer por Caminero y su asesor, Juan Rodríguez, en el Aeropuerto, y ya ayer completó algunas pruebas médicas. Esta mañana tiene pendiente la analítica general. Con 26 años, ha tenido poco protagonismo en el Shakhtar Donetsk el último curso. El mejor club los últimos años en la Europa del Este ha resultado ser una apuesta demasiado exigente para este 'nueve' nacido en Mendoza y de 1,90 metros. Su mejor rendimiento se produjo en la campaña2016-17, que discurrió a medias entre su actual club y el Karpaty. Ha jugado también en Suecia (Assyriska), Marruecos (Wydad Casablanca), además de su país natal, en varios conjuntos modestos. Extracomunitario, llegará también a préstamos y puede ser ese delantero de referencia que busca Muñiz para tratar de marcar diferencias en una competición marcada por la igualdad entre los equipos.

La situación actual

Porteros: Munir y Andrés (este no quiere ser tercer portero y busca equipo).

Defensas: Rosales (su agente le busca equipo), Cifu (sabe que no cuenta), Luis Hernández, Pau Torres, Diego González, Miguel Torres ( sabe que no cuenta), Ricca y Juan Carlos.

'Pivotes': Iturra, Lacen, Recio y Boulahroud y el anuncio inminente de N'Diaye, con lo que no se descarta la salida de uno de los dos primeros. Recio y, sobre todo,Adrián y Juanpi (su agente le busca destino) tienen otro perfil.

Jugadores de banda: RenatoSantos, Haksabanovic, Ontiveros y Mula (uno de estos dos puede salir).

Delanteros: Héctor y se espera a la oficialización de la llegada de Blanco. En-Nesyri, a punto de salir al Leganés.

No cuentan: Cenk, Luis Muñoz y Tighadouini no han participado en la gira de partidos de pretemporada y buscan destino.