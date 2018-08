N'Diaye: «El proyecto del Málaga me encantaba y por eso dije sí a venir» 01:51 El jugador, tras su presentación, en la calle Larios. «Vengo muy en forma y a ayudar al equipo; no soy la estrella, sino uno más», ha subrayado el fichaje más importante SERGIO CORTÉS Viernes, 10 agosto 2018, 14:47

Se hizo de rogar el anuncio oficial (fue a las 12.48 horas), pero e fichaje de N'Diaye por el Málaga estaba tan resuelto desde el miércoles por la noche que su presentación fue inminente (a las 13:15). Y además en el Centro, en el Museo Carmen Thyssen y después con sesión gráfica por calle Larios, engalanada para la Feria. El internacional senegalés llega para ser el líder del equipo blanquiazul y está ansioso por empezar. «Vengo muy en forma», ha sentenciado. El acuerdo con el Villarreal incluye junto a la cesión una opción de compra y el internacional, con pleno de ascensos en su experiencia en Segunda (primero con el Betis y hace cinco meses con el Wolverhampton), sueña con permanecer en La Rosaleda mucho tiempo: «Claro que me gustaría seguir. Daré todo lo posible para ayudar al Málaga y quiero quedarme aquí en el futuro. Pero primero quiero hacer un buen año...».

N'Diaye ha asegurado que su elección estaba decidida desde hacía tiempo. «Hablamos muchas veces con la dirección deportiva y el proyecto me encantaba. Por eso dije sí a venir. El Málaga está en Segunda, pero el proyecto es bueno«. Hace veinte meses estuvo a punto de venir al equipo blanquiazul, pero »no pudo ser por cosas del fútbol«. »La situación era diferente. En verano siempre tienes más tiempo para pensar y para hablar de todo«, ha aclarado posteriormente.

La octava incorporación del Málaga ha sido la más costosa en cuanto a gestiones. Durante tres días las negociaciones han sido frenéticas, y siempre con el objetivo de evitar que a última hora entrara en acción con alguna oferta suculenta que hiciera peligrar la llegada de N'Diaye. Sin embargo, este ha dejado claro que la decisión estaba más que tomada y ha explicado las razones: «El Málaga es un buen equipo de España y Málaga es una ciudad muy famosa. Todo el mundo la conoce. Venir aquí es algo diferente. Tuve varias ofertas, pero he vivido en Andalucía dos años y medio con mi mujer y mis niños (en Sevilla, por su paso por el Betis). Hablé con mi mujer y mi hermano y tomamos la decisión juntos. Por eso mi mujer está contenta de estar aquí y yo también«.

Evidentemente N'Diaye, que lucirá el número 21 en su camiseta, viene a ser el líder del equipo, aunque él no quiere esa etiqueta: «Vengo sin presión. Sé que el club tiene muchas expectativas conmigo y tengo mucha experiencia en el fútbol profesional. Pero soy un jugador como los otros veinticuatro. Sé cuáles son mis cualidades y vengo a ayudar al equipo y a hacer la mejor temporada posible. La Segunda es una Liga muy complicada. Pero no vengo como estrella del equipo, eso no, sino como uno más, con humildad».

El internacional senegalés, que a comienzos de marzo cumplió 28 años, ya ha tenido la primera conversación con el entrenador, Juan Ramón Muñiz, y espera competir ya. «He jugado el Mundial hace un mes y he hecho la pretemporada con el Villarreal y he disputado algunos partidos. Estoy listo para jugar desde mañana».

En ausencia del director deportivo, José Luis Pérez Caminero, ha sido su adjunto, Juan Rodríguez, quien ha acompañado a N'Diaye en su presentación. «Gracias por creer en nuestro proyecto», le ha espetado el exjugador malaguista, que ha elogiado también las virtudes humanas del centrocampista nacido en París. Respecto a lo que puede aportar al equipo, ha subrayado: «Es polivalente y tiene muchísima experiencia y buen trato de balón. Y aunque él no quiera ser líder, sí es un referente en este equipo».