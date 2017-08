«Mi negociación vivió situaciones muy difíciles» Juan Carlos, esta mañana / Ñito Salas Juan Carlos admite que no fue sencillo poder quedarse en propiedad en el Málaga CARLOS MARTÍNEZ Viernes, 4 agosto 2017, 15:18

Siguen las presentaciones en el Málaga. A la espera de la del último fichaje, Diego González, este mediodía le ha tocado a una cara conocida, Juan Carlos, en el concesionario SAFA Motor de la capital. El futbolista madrileño afronta su tercera temporada, la primera en propiedad, en el conjunto de La Rosaleda. La llegada de Juan Carlos trae consigo la marcha definitiva de Horta al Sporting de Braga. El conjunto portugués era el dueño de los derechos federativos del madrileño, que tras una operación de intercambio deja a Juan Carlos en el Málaga y al luso en el cuadro de su país, algo que el director deportivo del club, Francesc Arnau, definió como una operación “satisfactoria para ambos equipos y jugadores.”

Tras estar cedido en cinco equipos, Juan Carlos resaltó la felicidad de poder estar cuatro años en el Málaga y poder crecer en este club. También destacó la tranquilidad personal que le da la firma de este contrato y no tener que recoger sus cosas de casa cada fin de temporada. El extremo reconvertido a lateral no ha tenido un mes de vacaciones fácil, debido a las complicaciones de última hora en la operación entre el Málaga y el Sporting de Braga. Después de dejar todo acordado con el club de Martiricos, las negociaciones con el cuadro luso no fueron fáciles y el propio jugador señaló que “vivió situaciones muy difíciles". "Arnau me llamaba unos días con tranquilidad y otros para decirme que la operación no avanzaba. Al final se ha conseguido y ahora a disfrutar", añadió. Ante las lesiones de los laterales malaguistas, Ricca y Torres, Juan Carlos pone al servicio de Michel su polivalencia, ya que el madrileño puede jugar tanto de lateral como de extremo.

Además, Arnau, que estuvo presente en la presentación, recalcó la dificultad del fichaje y del actual mercado. El dirigente sigue con su hoja de ruta, por lo que faltan dos fichajes más. Afirmó que “falta la guinda", en referencia a un medio centro defensivo y otro punta. El club busca cerrar la plantilla lo más pronto posible, pero dichas dificultades del mercado “hacen que el club tome decisiones hasta el 31 de agosto”, como reconoció.