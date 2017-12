Negra Navidad

En el fútbol la cuerda se rompe siempre por el mismo punto, menos en el Málaga. A estas alturas nadie sabe aún cuántas vidas le quedan a Míchel. Causa estupor que se coma el turrón con 11 puntos de 51, máxime cuando el equipo aún tiene solución. El problema será si el sucesor hereda el ‘muerto’ ya tarde. ¿Por qué debe salir ya Míchel? Les ofrezco mis humildes y respetuosos argumentos. Primero, por no haber sabido dar una identidad al equipo. Todos sus jugadores parecen peores, salvo alguna muy honrosa excepción que cualquier aficionado ya conoce. No mantiene al Málaga en su lugar, el de un presupuesto medio de la categoría y con unas expectativas en verano que ni el más pesimista de los seguidores hubiera situado en las profundidades actuales para despedir 2017 y a dos jornadas del ecuador liguero. En un receso de 18 días, por cierto, ideal para el relevo.

Es un error creer que el futbolista estrella es garantía de éxito como técnico. No siempre se cumple. Míchel es, desde mi humilde punto de vista, el mejor en España en el plano comunicativo. Domina perfectamente todos los resortes, pero esto es sólo una simple faceta de la amplia responsabilidad del entrenador. El gran pecado de Míchel tiene que ver con no asumir que ha de adaptarse a lo que tiene, un equipo sin confianza. En las circunstancias del Málaga sólo cabe defender muy juntos y correr y luchar más que el rival. Y explotar los fallos rivales. Sólo lo vi en la primera parte ante el Celta, con un orden táctico perfecto y una actitud excelente, o en la forma de plantear la cita en Anoeta. En el primer partido mucho tuvo que ver que la afición pusiera antes por primera vez a los jugadores con la piel de gallina. Míchel no ha sabido trasladar esta necesidad de darlo todo a los suyos en cada partido, y su equipo tuvo un 60 % de posesión estéril ante un Alavés con más raza. Aún no sabemos a qué juega el Málaga cuando otros muchos equipos peores sí. Por eso es por lo que creo que cada día que pasa con Míchel el Málaga está más cerca de Segunda y más lejos de Primera. Así de claro. ¡Felices fiestas a todos los malaguistas!