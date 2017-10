Míchel: «Ningún jugador ha estado al nivel de lo esperado, salvo Roberto» Míchel se dirige a sus jugadores en el transcurso del entrenamiento de ayer. / Ñito Salas «Es un momento de futbolistas, no de estar pendiente de la alineación o de cómo vas a jugar», admite Míchel cara al duelo de hoy PEDRO LUIS ALONSO Málaga Domingo, 15 octubre 2017, 00:40

El técnico malaguista, Míchel, dejó multitud de titulares, no eludió la cruda realidad y concedió máxima importancia al duelo de esta tarde. Colista y con un punto tras siete jornadas, no puede ser de otra forma, como argumentó: «Dado el comienzo de temporada, estamos encaminados a muchas situaciones extremas. Es un momento de futbolistas, de jugadores, no de estar tan pendiente de la alineación o de cómo vas a jugar. Todo es parecido al 1-3 ante el Athletic. Lo tenemos claro. El equipo está decidido a que ya no más. No tenemos más remedio que hacernos fuertes, porque si no las distancias se van alargando».

«Es muy buen futbolista. Yo no soy dudoso con él. Otra cosa es que lo sea él con nosotros» ontiveros

Además, Míchel dio algunas explicaciones sobre algunas novedades en la convocatoria, quizás la más significativa la de Ontiveros, después de estar unas semanas apartado por indisciplina: «Es un jugador bueno. Más que de una gran proyección, que la tiene, de mucho nivel. Es muy buen futbolista. Otra cosa es cuando no se entrena con nosotros, pero eso es una situación que tendrá que resolver él. Yo no soy dudoso con Ontiveros. Otra cosa es que lo sea él con nosotros».

«Si me dicen que iba a contar con él en la octava jornada, tal y como lo vi este verano, lo hubiese puesto en entredicho» peñaranda

También admitió una vez más su sorpresa con Peñaranda, después de trazar un paralelismo con lo sucedido la campaña anterior. «Si me dicen, tal y como lo vi este verano, que en la octava jornada iba a poder contar con él lo hubiese puesto en entredicho».Cuando le insistieron sobre si Peñaranda jugaba por el bajo nivel de los extremos, repuso:«No lo centraría todo en los jugadores de banda. Entre todos no hemos encontrado la regularidad. Ningún jugador estaba al nivel de lo esperado, excepto Roberto». Y de la ausencia de Cecchini en la lista, sostuvo:«Tenemos cuatro centrocampistas en la convocatoria, y veintiséis futbolistas, todos excepto Diego y Cenk. Los otros veinticuatro podían entrar. Lo más difícil de mi profesión es dejar a seis futbolistas fuera. No me parece justo que Borja (Bastón) y Ricca entren en el equipo con dos entrenamientos, pero ninguno se merece quedar fuera».

«Saben a lo que juegan»

Respecto al Leganés. Míchel tiene claro que será difícil que se repita aquel 4-0 de hace casi un año. «No es el del año pasado. Está mucho más fuerte, menos temeroso y más seguro de sí mismo. Tiene una experiencia en Primera que lo ha hecho pasar por lo más complejo, sufrir por el descenso. Es un equipo cuajado, a pesar de que parece que es nuevo en la categoría. De ahí su clasificación. Tiene muchas alternativas y hacen un trabajo compacto. No es fácil hacerles gol. Saben a lo que juegan. Pero nosotros necesitamos ser favoritos y demostrarlo en el campo».

«No es el del año pasado. Tiene una experiencia adquirida tras sufrir por el descenso» leganés

En relación a la llegada de Mario Husillos a la dirección deportiva, que avaló al técnico esta misma semana suceda lo que suceda hoy, dijo: «Me gustaría agradecer a Arnau que se acordara de mí para venir al Málaga. Por una situación personal ha habido un cambio de rumbo, y Mario y yo nos conocíamos y él ha sido firme y contundente, de la misma manera que lo estaba siendo la otra dirección deportiva para confiar en nuestro trabajo. Si la respuesta del director deportivo hubiera sido más ambigua, la situación se habría trasladado al vestuario». Por último, sobre el mercado invernal, apuntó: «Lo veo un poco lejano. Veo un poco más cerca el refuerzo anímico que hay que darles a los jugadores mañana. Creo que Husillos y yo no vamos a estar en una linea diferente. Todavía no hemos hablado de cosas concretas».