Sin ningún margen para el error

Un descenso siempre es un drama deportivo, pero más aún si se trata de un equipo que lleva una década en la élite y que representa a una de las ciudades y provincias más importantes del país. Después de una planificación caótica en el verano y una inexistente capacidad de reacción en el siempre complicado mercado invernal, el Málaga se enfrenta ya a un inevitable fracaso general, un descalabro triste y doloroso. De ahí que ahora deban centrarse todas las energías en evitar a toda costa que se repita el traspié, que falle la planificación en busca de los nuevos objetivos, que pasan inexcusablemente por el regreso a la élite a la primera, en un año.

Después de tantos errores muy seguidos, la exigencia ahora es esquivarlos, acertar en todas las decisiones, sobre todo las más trascendentales. La primera será la de fichar al entrenador, al líder del próximo proyecto. Y tendrá que incorporarse con poder y con capacidad de decisión para que tenga autoridad en el vestuario. No valdrá un técnico de perfil medio, que sólo cumpla órdenes y que pruebe suerte en el Málaga. Habrá demasiado en juego para fallar en la elección, algo que ya ha ocurrido recientemente en el club. Husillos sabe lo que es incorporar a dos entrenadores al conjunto de Martiricos, y mezcló la arena con la cal, el éxito con la decepción.

La llegada de Javi Gracia fue un éxito completo. El navarro demostró una gran capacidad para dirigir a equipos del nivel del malagueño, ofreciendo también el plus del descubrimiento y la apuesta por nuevos valores que reportaron grandes ingresos a la entidad. José González, Jose, sin embargo, no ha encontrado la fórmula para sacarle rendimiento al equipo. Mejoró defensivamente al cuadro blanquiazul, pero sigue siendo incapaz de suma un solo triunfo después de once partidos al frente.

Ahora no existe margen de error, los fallos tendrán un castigo más duro que hasta ahora. De ahí que Husillos deberá saber si es posible la contratación de Muñiz y también si los repuestos en los que puede estar pensando reúnen los requisitos y las garantías mínimas para afrontar una campaña tan complicada.