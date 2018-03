No hay nada que hacer

Un Málaga sin recursos y desorientado apagó anoche los rescoldos que podían quedar para los más optimistas seguidores blanquiazules al caer derrotado ante un Sevilla muy superior en un triste Día de Andalucía para la hinchada local. El Málaga se ha instalado en la derrota. Bueno, en realidad se instaló en la pretemporada, donde perdía cada partido que jugaba, extensivo a una campaña liguera catastrófica. El partido ante el Sevilla fue un quiero y no puedo porque no tengo calidad, ni táctica, ni recursos, ni... nada. Nada de nada. La mejoría del equipo con José González ha sido de 'cero patatero', pero no es sólo cosa de entrenador, sino de plantilla, aunque con la vuelta de calcetín que se le ha dado en el mercado de invierno, la verdad es que algo más se debería haber conseguido. No era Jose el líder llamado para salvar la nave, pero para sabio Salomón. Ocurre muchas veces que las cosas se ven venir y sorprenden, y la elección del gaditano llevaba ambos marchamos.

El Málaga comenzó la Liga con una de las peores plantillas de su historia, y aunque ha incorporado a ocho nuevos jugadores sigue igual que con los de la primera vuelta. Un desastre. Estaba cantado que tanto jugar con fuego nos podía quemar lo que pasa es que nadie pensaba que la llamarada nos iba a consumir de tal manera. Al-Thani pensó que esto de vender y vender y vender era Jauja, y que había descubierto el filón de traspasar caro y comprar barato. Lo bueno, bonito y barato queda para los cuentos del gran capitán. Es una pena, porque se ha dilapidado la mejor fase de la historia de Málaga en cuanto a afición se refiere. Y bastante ha aguantado, porque esta campaña la cosa va de mal en peor para el bochorno de unos seguidores que ven cómo nos vamos a Segunda de forma implacable y con el ridículo como estigma, porque ya me dirán a estas alturas lo que es que se lleven sólo trece puntos, un ridículo. Anoche el Sevilla hizo lo mínimo necesario para derrotarnos. Los rivales no necesitan más. Pena.