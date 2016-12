Bochornoso adiós del Málaga a la Copa del Rey

Hace meses que vengo diciendo que Juande nos meteria en Segunda División. Estamos los decimos segundo de pura casualidad y por la genialidad de algunos chavales. Recibí muchas críticas. Ahora con la plantilla desmotivada y dejando en las gradas a quien le apetece, la afición empieza a gritar " Juande vete ya " Y él se permite el lujo de decir que no le importa lo que diga las gradas, osea , que no le importamos los que sentimos pasión por nuestro Málaga. Los responsables deberían de pagarle el finiquito

lo más lamentable es lo que dijo Juande en la rueda de prensa.que no le importaba lo que dijera las gradas. quiere decir que le importa un pimiento la afiliación nada más por eso con un presidente en condiciones este señor por decir algo tendría que ponerlo de patita en la calle yo fui uno que estuvo en la Rosaleda y me siento insultada como todo los que estábamos alli

Lo que vivimos anoche en la Rosaleda fue algo que ya pensábamos que estaba olvidado, pero me dio lástima Boyko, él no tiene la culpa, la culpa la tiene quien lo puso, y mal portero no tiene que ser, pero ha tenido muy mala suerte desde que llegó, siendo además que Kameni es muchísimo mejor portero que él, con todos sus defectos. Tenemos un problema con nuestro entrenador, y es que va de sobrado, esperemos que alguien le guíe por el buen camino o que rescinda contrato y se busque a otra persona, ya que Juande no ha dado aun con la tecla. A Boyko no se le puede humillar en nuestro Estadio, es un jugador del Málaga, y hay que apoyarlo como persona y jugador. A los demás jugadores también hay que exigirles un poquito más.