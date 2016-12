Los capitanes del Málaga salen en defensa del equipo en un comunicado

Leyendo varias veces este comunicado me uno a él. Y me uno porque no tengo otra que creer en lo que dicen estos hombres ya que sin ellos no hay nada que hacer. El Córdoba nos indicó el camino de lo que es un equipo de once hombres que salen todas a una; pues vamos a copiarlos y para ello sois vosotros, los jugadores de siempre, los que tendréis que poner firme al resto porque lo que es el entrenador, no sabe hacerlo. Los jugadores siempre han sido lo más importante de un club; de ellos es la gloria o el fracaso y de ahí que por encima de tácticas, de entrenadores o de proyectos, sean ellos los responsables, los únicos responsables. Y ahora mismo y visto los dos últimos partidos, hay que coger a algunos compañeros, sentarlos, mirarlos directamente a los ojos y decirles que así no, que así perdemos todos, que hay que trabajar y practicar 21 de las 24 horas del día dejando sólo 3 horas para dormir, para que un jugador no falle cinco goles hechos, cinco; para que otro no sea el niño bonito que todo lo quiere hacer él solo, para que las parejas de jugadores jueguen en pareja y no a sus bolas. Y así todo. Perderemos, sí, pero con honor, después de habernos batido muchas horas de práctica y de haber hecho los deberes en el campo. Palabras las justas. Hechos todos.