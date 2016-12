Juande Ramos: «Estoy concentrado en el partido y paso de lo que ocurre fuera»

Juande Ramos se limitó a analizar el encuentro en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda, aunque las preguntas de los medios se interesasen más por los cánticos y pitos de la afición durante el mismo. «Yo estoy concentrado en el partido, en dirigir a mi equipo, y paso de lo que ocurre fuera del terreno de juego», comentó tajante el manchego, que se mostró «dolido» por la eliminación, y no por la actitud de parte de la grada en su contra. «No esperábamos salir de la competición. Cuando nos tocó el Córdoba en el sorteo, pensamos que lo íbamos a superar por ser un equipo de inferior categoría y al final ellos han sido mejores en los dos partidos», explicó.

El otro gran perjudicado por dichos cánticos fue el portero Boyko, aunque en este caso Juande no quiso compartir su opinión en la rueda de prensa: «El análisis sobre la actitud de la afición con Boyko tengo que hacerlo en privado; seguramente me arrepentiría de lo que dijese». Según el entrenador malaguista, no es justo analizar el partido ante el Córdoba como si se tratase de una jornada más de Liga: «El partido de hoy no tiene nada que ver con el de Sevilla. Teníamos que tomar riesgos e ir al campo contrario. Lógicamente, defendíamos con poca gente, había espacios y el Córdoba los ha aprovechado». Aun así, el técnico valoró la actitud de sus pupilos en los minutos iniciales del partido. «Hemos empezado bien, marcando el primero y casi haciendo el segundo con un tiro al palo de Sandro, pero el Córdoba al contraataque nos ha hecho dos y ha puesto la eliminatoria muy difícil», apuntó Juande.

El técnico del Córdoba, Luis Carrión, salió con una sonrisa en la cara. «Quería un equipo con desparpajo, que buscase la portería, y así ha sido. Me ha gustado la iniciativa que han demostrado mis jugadores», explicó Carrión, que espera un cruce fácil en el sorteo para poder seguir pasando rondas.