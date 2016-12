La plantilla del Málaga y el jeque se vuelcan con Boyko tras las críticas

nI BOYKO, ni LLORENTE, ni JUANDE RAMOS.... vaya TRÍO TENEMOS QUE SOPORTAR LOS SOCIOS MALAGUISTAS... QUÉ CRUZ NOS HA CAÍDO Y DE PASO EL JEQUE AL THANI QUÉ PROGRAMA DE TV ESTÁ VIENDO O HA VISTO... NO QUEREMOS LÍDERES POPULISTAS, QUEREMOS LAS COSAS POR SU NOMBRE... SON MUY MEDIOCRES!!!

Yo no soporto a Boyko o Llorente, pero no les pito. Eso no significa que no se pueda decir aquí que no les queremos en nuestro equipo. Y pitar a Juande por ponerles.

puntualizar que me refería a Kone con lo del Atlético de Madrid

Tampoco es para crucificarle al pobre..

El Málaga es una empresa, al menos así lo tratan sus dueños, de mejor o peor manera, a discutir. Pero no son honrados con lo que mantiene esta empresa, sus clientes, su afición, a la cual estan engañando. Lo de Kameni en el banquillo no se mantiene, un portero que esta en uno de sus mejores momentos, motor del equipo y salvador demás de un partido crucial. Llorente... aquí hemos comprado un activo con determinadas cargas, posiblemente tenga pactado un tiempo mínimo de juego, no le veo otra explicación, ¿realmente merece la pena desauciarlo por lo del atletico de Madrid...? Por último, Juande, a la afición un respeto, no te equivoques, es la que te paga el sueldo. Estabas concentrado en el partido, perfecto, eso te haría ver donde nos equivocamos, pero es fácil responder, por ejemplo, entiendo el enfado de la afición, desde aquí decirles que vamos a trabajar más duro y pondremos todo para hacer del Málaga un equipo fuerte e ilusionante. Feliz Navidad

Si juegas al futbol tan bonito como escribes serás un fenómeno. Pero una cosa es la literatura y otra es el futbol de equipo. Ese es el problema,....¿De que futbol hablas?

que no se digan mas tonterias boyko es el portero de juande sera mejor o peor que kameni , solo el tiempo lo dira , yp pienso que se trata de dos buenos porteros , pero juande como queria otro portero obligo al club a traerlo y a este le prometio que lo pondria eso es asi y no hay mas vueltas.respecto al resto del equipo ,pienso que por ahorrar se ficho un defensa no apto para la primera division es el caso de kone y otros que creian que era un mostruo de bueno y la verdad es que es mostruo de malo,con esa perpectiva y welly con 38 año y cojo la defensa esta en situacion de caida libre,villanueva esta muy verde y solo hay algunos destellos de torres , por lo tanto desastre total