Semana clave para los fichajes en el Málaga

No hace falta salir fuera,aqui en 2 hay centrales,y si no demichelis esta paseando por barcelona.lo del entrenador es de traca.porque no?tapia,salva ballesta.son de la casa.

Lo que hace falta es un entrenador joven, que tiene ansias de crecer, como Marcelino, Jemes,etc. Pero estos cobran porque están solicitados. Aquí no vienen porque no saben si van a cobrar.

Yo no me lo explico, dos personas como Arnau y Juande que cobran millones y entre los dos llevaran mas de 60 años dedicados al futbul y son tan ciegos que no ven que lo que hace falta es minimo 1 central y preferiblemente 2. Para el año que viene sera imprescindible contar con nuevo servicio medico y entrenador. No entiendo como que a nadie le parece raro tantas lesiones musculares. Recio jugo 45 minutos y esta lesionado otro vez, Chory esta fatal, Jony mejor ni hablar, Camacho esta malo de la espalda otra vez. No puede ser que esten mal en pretemporada y en navidad ya estan destrozados, cuando ahora deberian estar en su mejor forma. Como vamos a llegar a mayo?