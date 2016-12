Chory: «La situación de Boyko repercute en el resto del equipo»

Sin duda, el último fue un partido complicado para Boyko, que no termina de ganarse la aceptación de una parte de la grada. «Fue una noche negra para él, la afición se volcó contra él. Nosotros, como compañeros, tenemos que apoyarlo y hacer que no se rinda y que siga trabajando», explicó Chory tras el encuentro contra el Córdoba. Y es que, igual que el uruguayo, la totalidad del vestuario se ha volcado para apoyar al guardameta recién llegado. «Es duro que la afición pite a un jugador de su equipo durante el partido. Además de repercutir en el jugador, repercute en el resto del equipo, porque sabemos lo está pasando por la cabeza del compañero. Es humano, como todos. Está pasando por un momento duro, como el resto del equipo. Ahora tenemos que apoyarlo para que siga hacia adelante», argumentó el atacante, quien, a su vez, aprovechó para lanzar un mensaje sobre el estado del equipo: «Tenemos que centrarnos, porque si empezamos así el año que viene vamos a acabar sufriendo, y no es lo que queremos».