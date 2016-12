La plantilla y el jeque, con Boyko

No soy partidario de pitar a Boyko y ni siquiera a Llorente. El principal culpable de la participacion de estos jugadores, que e mi opinion y en la de muchos no dan el nivel para jugar en ningun equipo de primera hoy por hoy, es JUANDE RAMOS. Creo que se le debe dar una continudad al equipo al igual en en temporadas anteriores que salimos del pozo pasado el ecuador de la temporada. Aunque tambien es verdad que comparando con temporadas anteriores, se ve a un equipo roto y poco trabajado, y repito el unico culpable de que un equipo no este trabajado y no tenga una identidad es Juande, no es ningun jugador. JUANDE VETE YA.