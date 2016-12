Torres: «En momentos como este, el lado bueno no existe»

Saltó al terreno de juego como capitán y bajo la misma responsabilidad, Miguel Torres, respondió a los medios tras decir adiós a la Copa del Rey. «No hemos pasado la eliminatoria porque hemos hecho las cosas peor que el Córdoba», asintió el defensa, a lo que añadió: «Sabíamos que iba a ser complicado dar la vuelta al resultado, que correríamos riesgos y así ha sido. Al final las pocas oportunidades de riesgo que tuvieron, acabaron por hacernos goles». Cabizbajo y en nombre del equipo, Torres agradeció el apoyo de los malaguistas en un partido tan complicado y comentó: «Queremos disculparnos porque, para nosotros, no pasar esta fase es una mala noticia. La Copa del Rey es una competición que nos puede dar más cosas de las que nos puede quitar. Da la oportunidad de jugar a muchos compañeros que en Liga no están teniendo minutos». Sin embargo, se les acabó esa oportunidad. «En momentos como este, el lado bueno no existe», sentenció.