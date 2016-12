La crisis estalla en el Málaga tras la dimisión inesperada de Juande

Juande Ramos se ha estado equivocando desde el principio. 1º.- Manteniendo a Llorente, un paquete ramplón, a toda costa, aunque nos costara mínimo un gol en contra en cada partido. 2º.- Castigando sin razón a Jony o Koné, que no han tenido los fallos de Llorente. 3º.- Lo peor: MOBBING contra Kameni, porque lo ha infravalorado y apartado de su trabajo habitual ganado merecidamente con el apoyo mayoritario de público y periodistas nacionales. No entiendo el miedo de la prensa y radio locales (especialmente la SER, de Justo Rodríguez) en hablar claramente de estos errores que estaba cometiendo el entrenador, como si fuera un despropósito o una malentendida deslealtad al club. Han estado cargando contra Koné y sin señalar las nefastas actuaciones de Llorente, que sólo ha traído ruína. Lo más incomprensible, con lo de Kameni: el entrenador quita al mejor jugador de la plantilla (junto con Sandro) sin ningún motivo, después de salvar al Málaga con sus paradones, mientras el estadio entero gritamos: "KAMEENII, KAMEENII" y llega Juande con sus rarezas y se lo quiere cargar poniendo a un portero que no vale, que ni se tira a por un balón, un portero de futbolín... Lo más incomprensible es con qué complicidad y orejeras, los periodistas deportivos de Málaga (en general, excepto algunos de Radio Marca) le han estado siguiendo el rollo a las macabras decisiones de un entrenador totalmente arbitrario y caprichoso. Y por último, la labor de Arnau como director deportivo, de pena. Debería dimitir también, porque salvo Sandro, los demás fichajes... son bastante mediocres para lo que han costado.

Despropósitos o no, no estoy de acuerdo con los despropósitos, en todo caso los errores también los está cometiendo el SR. ARNAU, con sus fichajes de proyección, habrá que fichar a gente contrastada, de vez en cuando, sobre todo en los centrales, y devolverle al Real Madrid, a Llorente, y al Beksitas, al porterazo Boyko, y contar con la cantera, hacer un par de fichajes buenos, y contar o bien con Salva Ballesta, Catanha, o con Manel Ruano, gente de la casa, que conoce a la plantilla, y sabe colocar a los jugadores en su sitio, y Camacho y Duda que lideren este nuevo proyecto con Kameni como portero titular indiscutible, y Juande Ramos, capítulo cerrado, o es que había alguien que lo quisiera?

este Málaga no es serio, ni Juande Ramos, deja a un equipo descompuesto a las primeras de cambio, huyendo no tendrá tiempo de ser criticado, se ha equivocado y no lo quiere reconocer, ahora tocaría también la dimisión de ARNAU, o no?