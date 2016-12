Juande Ramos deja hoy de ser entrenador del Málaga

Juande Ramos no seguirá al frente del Málaga, pero no será hasta hoy cuando definitivamente deje de pertenecer al conjunto blanquiazul. Presentó la dimisión hace algunos días, pero la rescisión del contrato todavía no se ha rubricado. El técnico, de esta forma, tiene previsto desplazarse esta mañana para firmar los documentos que definitivamente lo desvinculan de la entidad de Martiricos después de cinco meses y medio de trabajo y dieciocho encuentros oficiales disputados en su segunda etapa en el banquillo de La Rosaleda.

Los dirigentes del club intentaron en primera instancia convencer a Juande para que siguiera, pero todo quedó cerrado cuando el jeque Abdullah Al-Thani anunció públicamente en Twitter la decisión que había tomado el técnico y que le deseaba buena suerte (su marcha no tenía ya marcha atrás). En ese momento el preparador manchego ya estaba, como el resto de la plantilla, de vacaciones fuera de la ciudad, por lo que la documentación para rescindir el contrato tuvo que enviársela el club a su lugar de descanso. Y Juande tendrá ahora que rubricar esa documentación y trasladarla de nuevo al Málaga.

A partir de ahí Juande ya será historia de la entidad. El técnico deja el equipo bien clasificado en la Liga y eliminado de la Copa del Rey. Su situación deportiva, de esta forma, es casi óptima para el sustituto que llegue, ya que sólo tendrá que afrontar una competición en la que está situado en la mitad de la tabla. Los problemas le pueden llegar al nuevo preparador por las numerosas lesiones, como ha ocurrido en los dos últimos meses.

El técnico manchego, además de rubricar su baja hoy mismo, también tiene previsto despedirse mañana de los futbolistas, a los que está dirigiendo desde el pasado 8 de julio, que regresan a los entrenamientos después de una semana de vacaciones navideñas. Es probable que, si las gestiones se realizan de una forma rápida, mañana también haya un nuevo entrenador fichado, si bien será muy complicado debido a que todavía no ha tomado el club una decisión sobre el nombre definitivo del nuevo inquilino del banquillo malaguista.

En esta segunda etapa del Málaga en el equipo blanquiazul ha disputado dieciocho encuentros de competición oficial, dos de ellos en la Copa, con cinco triunfos, seis empate y siete derrotas. Entre estas últimas, las del Sánchez Pizjuán y las dos frente al Córdoba fueron las peores, las que más molestaron, de este periodo.