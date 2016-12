Juande firma y dice adiós con una carta

La salida de Juande Ramos del Málaga se ha desarrollado de una forma impecable, en un momento escasamente dañino y con una situación deportiva muy atractiva para su sustituto. Ya se conocía la dimisión del preparador manchego, pero esa comunicación tenía que plasmarse en la firma de los documentos para que el club pudiera hacer el anuncio oficial de la rescisión del contrato, algo que sucedió ayer por la tarde lejos de La Rosaleda (estaba previsto que fuera en las oficinas del estadio, pero hubo un cambio). Y Juande rubricó su salida y se despidió con una carta que fue trasladada a los medios por la propia entidad de Martiricos.

El escrito de Juande fue elegante, sin críticas destacadas, aunque en él quiso dejar claro que su dimisión responde a un claro malestar que no precisó: «Considero que jugar los partidos con la crispación de los últimos encuentros no ayuda al equipo». Recordó también las dificultades que ha tenido que superar su equipo para remontar la temporada después de un mal comienzo y con la llegada de numerosas lesiones. Tuvo palabras de elogio para los canteranos, que fueron muy importantes para conseguir algunos puntos vitales.

Confianza en el futuro

Confía, asimismo, en que el equipo blanquiazul complete al final un buen campeonato, sobre todo porque está situado ahora en la undécima posición, con 21 puntos a falta de tres encuentros de la primera vuelta de la Liga, lo que es un punto de partida óptimo para su sustituto. Pero insistió en que su salida está perfectamente pensada. «El fútbol es muy cambiante y ante situaciones adversas solemos ser los entrenadores los grandes perjudicados. En este caso concreto, he decidido desligarme de una situación que me incomoda y no me satisface», explicó el entrenador.

Juande Ramos llegó a primera hora de la tarde ayer a Málaga, pero la cita para firmar los documentos no se celebró en La Rosaleda, sino en un hotel cercano. Allí acudieron representantes del club, el técnico y su agente, Ginés Carvajal, que cerraron la ‘operación’ de una forma rápida y amistosa. El entrenador saliente, como estaba previsto tras el pacto inicial, cobrará sólo por el trabajo realizado hasta ahora, ya que él fue el que decidió marcharse. Juande tenía contrato con el Málaga para esta campaña y dos más.

En última instancia, el técnico se refirió en su carta de despedida a casi todos los sectores: «Para finalizar, agradezco el respeto y el apoyo recibido tanto de la prensa como de los aficionados y, por supuesto, agradecer la colaboración recibida en el club por el presidente, la dirección deportiva, los trabajadores de toda la entidad y los jugadores. A todos les deseo muchos éxitos en el futuro porque serán los éxitos del Málaga».

Juande sigue hoy en Málaga y tiene previsto acudir a La Rosaleda esta mañana para despedirse personalmente de los futbolistas y del resto de los colaboradores de la plantilla, con los que ha trabajado durante cinco meses y medio en lo que supone la segunda etapa del manchego al frente del banquillo blanquiazul.