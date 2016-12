Romero: “Estoy capacitado para llevar este proyecto adelante”

Marcelo 'Gato' Romero se ha mostrado satisfecho, contento y orgulloso en su presentación como entrenador del Málaga. El técnico ha explicado sus primeras sensaciones desde que ocupa el cargo. “La verdad es que estaba hasta ultima hora esperando que apareciera de nuevo Juande. Se ha tomado una decisión después de ver mucho. Me encuentro cerca de los jugadores, conozco el equipo y estoy capacitado para llevar este proyecto adelante. Creo que estoy aquí por mí”, ha destacado el exfutbolista uruguayo.

“Es un orgullo y un honor estar al frente de la plantilla del Málaga. He tenido la oportunidad de defender al equipo como jugador, junto con Arnau, que también me conoce como futbolista y como persona. Llevo dos años y medio en el club. Estoy muy contento”, ha explicado, a la vez que ha tenido palabras de agradecimiento para el propietario del club, que fue el que tuvo la última palabra: “Han salido muchos nombres, pero el jeque lo ha visto claro. Me ha visto trabajar con el grupo. Creo que ha acertado, y estoy agradecido por esa confianza que ha puesto en mí. Ese trabajo se ha visto en la casa”.

Elogió a Juande Ramos y tambien a Javi Gracia, mientras que insistió en sus agradecimientos. “Es un orgullo estar aquí. Pocos ha tenido el privilegio de estar en esta situación. Pienso que para mí, tener ese reconocimiento y que la gente me quiera y me apoye, lo dice todo como jugador y como persona”, ha subrayado.

Romero tambien ha hecho un llamamiento a los aficionados para que se vuelquen al máximo en los partidos. “Dentro del campo van a ver a un equipo competitivo y entregado, pero necesitamos su apoyo en los buenos y en los malos momentos. Los futbolistas juegan, pero los que aprietan y dan miedo son ellos. Es buena etapa para ir de la mano. Los que me han visto saben lo que he dado, y en esta etapa será lo mismo. Es importante que la gente se vuelque con el equipo”, ha indicado.

Ha asegurado que formará un buen tándem con Sergio Pellicer y tambien ha dicho que no será un problema la elección del portero: “Jugará el que mejor esté”. Y ha comentado que el primer objetivo será el partido de Vigo, sin mirar más allá.

Asimismo, ha recordado que viene de abajo y que esta dispuesto a demostrar su capacidad para sacar adelante el proyecto: “Mejor escuela no he podido tener. Vengo de equipos de tercera y juveniles. Soy un currante lo he demostrado, y tengo que seguir demostrándolo. Muchos tienen dudas, pero para mí es una motivación espectacular e intentaré demostrar que no se han equivocado”