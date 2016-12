Romero: «El jeque lo ha visto claro; sabe cómo trabajo y creo que ha acertado»

Marcelo ‘Gato’ Romero se mostró ayer en su presentación como entrenador del Málaga humilde y deseoso de trabajar, pero el uruguayo no es un hombre bisoño en el mundo del fútbol. Explicó cuáles son sus planes y espera el apoyo del público. No evitó ninguna de las preguntas, aunque en algún caso mantuvo la incógnita (como en el caso de la portería). Sobre su elección, el ex medio centro, fue contundente: «Han salido muchos nombres, pero el jeque lo ha visto claro. Sabe cómo trabajo con el grupo. Creo que ha acertado, y estoy agradecido por su confianza. Ese trabajo que he realizado se ha visto en la casa».

Es un orgullo estar aquí; pocos ha tenido el privilegio de sentirse en esta situación», sobre su nombramiento Mensaje «Dentro del campo los aficionados van a ver a un equipo competitivo y entregado, pero necesitamos su apoyo» Su pasado «Mejor escuela no he podido tener. Vengo de equipos de Tercera y juveniles. Soy un currante»

Su nombramiento lo ha llenado de satisfacción y también le ofrece una oportunidad excepcional para desarrollar su nueva profesión. «La verdad es que estaba hasta última hora esperando que apareciera de nuevo Juande. Se ha tomado una decisión después de ver mucho. Estoy cerca de los jugadores, conozco el equipo y estoy capacitado para llevar este proyecto adelante. Creo que estoy aquí por mí», explicó el técnico, a la vez que admitió su alegría: «Es un orgullo y un honor estar al frente de la plantilla del Málaga. He tenido la oportunidad de defender al equipo como jugador, junto con Arnau, que también me conoce como futbolista y como persona. Llevo dos años y medio en el club. Estoy muy contento».

Orgullo

Romero se sitió todavía más reconfortado al preguntarle por el estatus que adquiere, ya que es de los muy escasos jugadores del Málaga que después tuvieron la oportunidad de entrenar al primer equipo. «Es un orgullo estar aquí. Pocos ha tenido el privilegio de sentirse en esta situación. Pienso que, para mí, tener ese reconocimiento y que la gente me quiera y me apoye lo dice todo como jugador y como persona», destacó el técnico, que no le importa su mote de ‘Gato’, siempre que sea con respeto.

Sobre cómo va a jugar el equipo, el técnico no aportó mucho, pero sí ofreció unas mínimas claves para que los aficionados conozcan un poco su línea. «Dentro del campo van a ver a un equipo competitivo y entregado, pero necesitamos su apoyo en los buenos y en los malos momentos. Los futbolistas juegan, pero los que aprietan y dan miedo son ellos. Es buena etapa para ir de la mano. Los que me han visto saben lo que he dado, y en esta etapa será lo mismo. Es importante que la gente se vuelque con el equipo», subrayó.

Dejó muy claro sobre la pugna por la portería que «jugará el que mejor esté», mientras que consideró que es una ventaja haber comenzado su trabajo como entrenador por la base. «Mejor escuela no he podido tener. Vengo de equipos de Tercera y juveniles. Soy un currante, lo he demostrado y tengo que seguir demostrándolo. Muchos tienen dudas, pero para mí es una motivación espectacular, e intentaré demostrar que no se han equivocado», dijo.

Elogió a Juande Ramos y a Sergio Pellicer, que será su segundo entrenador, mientras que insistió en que su equipo será un bloque, a la vez que solicitó la colaboración de todos. «Los que me han visto jugar saben cómo soy. Hay que transmitir lo que queremos, competir y ser sólidos. Hay que demostrar a La Rosaleda que estamos convencidos de que salimos a ganar. Somos una familia, tenemos que ir de la mano», indicó.

Uno de los temas estrella, los posibles fichajes del mercado invernal, lo analizó Romero de una forma rápida. «Se está hablando este tema, pero para mí lo más importante es centrarnos en lo que tenemos, que es una gran plantilla. Los que están son los importantes», afirmó. En este tema medió el director deportivo, que lo acompañaba en la presentación: «Seguimos más o menos la misma hoja de ruta. Intentaremos mejorar en cuanto a calidad y cantidad. Tenemos muchas bajas. Necesitamos disponer de algún refuerzo».

Y estos días sigue el trabajo y el entrenamiento del lunes será a puerta abierta.