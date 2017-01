Peñaranda pasará mañana el reconocimiento médico

si este jugador lo traen para sustituir a charles, me parece muy bien , pero sin duda con esta cesion, no deben olvidarse las cerencias que tiene el malaga tanto en la defensa sobre todo v en el centro del campo, si me apuran necesita hasta dos centrales uno de ellos no para parchear la actual defensa si no para tenerlo como fijo ,ya que tanto welly como llorente, ni estan ni se les espera de hecho welli ya ha entregadosu ficha, y llorente la entregara en junio, urge armarse con un buen central y dejarse de tanto experimento, pues villanueva esta para irlo metiendo poco a poco y torres no es su posicion mas habitual