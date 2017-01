Weligton dejará su plaza a un fichaje extracomunitario

Weligton ha vuelto a tener otro gesto que le ratifica en su malaguismo. El veterano central, lesionado casi toda la campaña en una rodilla y sin fecha para el regreso, ha publicado un comunicado este mediodía en el que se ofrece para dejar su ficha libre a un fichaje extracomunitario, previsiblemente Peñaranda, que interesa a la entidad de Martiricos.

"En varias ocasiones he dejado clara mi postura, que el día que no me viera para jugar o el club no contara conmigo no tendría problemas para ceder mi ficha. Durante estos meses he luchado para recuperarme de mi lesión, pero no es el momento de pensar en mí. Por eso quiero dejar claro a todos que si el club lo ve necesario para hacer algún fichaje, me pongo a su disposición. Soy y seré siempre malaguista y malagueño y creo que el club debe estar por encima de todos y de todos", afirma el jugador en su nota.

Esto no tiene por qué significar la retirada definitiva de Weligton, pero sí supone que hay grandes opciones de que se produzca. En todo caso, el Málaga tiene claro que va a premiar este gesto de malaguismo del jugador y en el caso de no renovar se incorporaría a alguna función en la estructura de la entidad de Martiricos.