El cuarto jugador del Málaga con más partidos en Primera, a un paso del adiós

La posible retirada de Weligton ya fue avanzada por este periódico hace casi un mes. «Le he dicho al míster que por lo menos me ponga un partido, no vaya a ser el de mi retirada...», comentó medio en broma en septiembre en el vestuario, pero va camino de no tener siquiera la opción de despedirse en partido oficial.

Weligton, mermado por sus molestias en la rodilla derecha, fue una sombra de sí mismo en el Trofeo Carranza, y estuvo en el banquillo ante Osasuna. Únicamente ha jugado en esta Liga ante el Villarreal (0-2, el 10 de septiembre), cuando se pudo comprobar otra vez que actuaba muy mermado. Cometió un penalti sobre Santos Borré, que estaba en fuera de juego.

Así las cosas, fue operado el 26 de septiembre en el menisco interno por una lesión condral. Posteriormente, no ha terminado de verse en condiciones de competir. Con 37 años aún no se puede hablar de retirada, y el Málaga no descarta que siga la próxima campaña, aunque noes muy probable. En todo caso, existe el compromiso de poder ejercer alguna responsabilidad en el organigrama del club o de la primera plantilla.

Weligton es nada menos que el cuarto jugador del Malaga con más partidos en Primera, con 217, sólo por detrás de Martínez (239), Migueli (271) y su compañero Duda (308). Además, es un ídolo para el malaguismo, y su decisión de aceptar la baja no tiene parangón.