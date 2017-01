Venezuela se vuelca con el Málaga, al juntarse cuatro nacionales en su plantilla

Dos caraqueños (de la capital, al norte del país), un meriteño (de El Vigía) y otro de San Cristóbal, dos localidades muy occidentales. En total, cuatro venezolanos en la plantilla malaguista. Por orden de llegada a la entidad, Juanpi, Rosales, Mikel y Peñaranda. Y sin citar a Rondón, que los precedió no con mucha antelación (jugó entre 2010 y 2012). No es un récord en el sentido de que no es la primera vez que un club español junta a varios compatriotas de un país foráneo, pero sí resulta llamativo al tratarse de esta nación sudamericana, sin la tradición futbolística de otras.

De hecho, sólo hay cinco venezolanos en Primera, y el restante es el delantero del Alavés Santos. Curiosamente, este y Peñaranda comparten agente, Norman Capuozzo, que se ha convertido en uno de los protagonistas en el arranque del año, al ‘colocar’ también al medio centro Rincón (Genoa) en la Juventus. Es por esto que no acompañaba al ahora malaguista en su estancia en tierras costasoleñas.

La prensa venezolana se ha hecho amplio eco estos días de la peculiaridad de que el Málaga acapare a casi todos los futbolistas de este país que han emigrado a Europa. «Peñaranda le pone más vinotinto al Málaga», fue el titular de ‘El Nacional’, uno de los principales rotativos de este país, en referencia al apelativo con el que se conoce a la única selección nacional sudamericana que no ha jugado jamás una fase final de un Mundial.

Capuozzo ya avisó de la llegada de Peñaranda el 31 de diciembre desde su perfil de Instagram. «Adalberto se regresa para España, ahí les dejo esa bomba», escribió a las 17.00 horas en su país (22.00 en España). El primer periodista en hacerse eco de la noticia en España fue Alexis Martín Tamayo, más conocido como Mister Chip y por sus incontables datos estadísticos desde Twitter, ya a primera hora de la tarde del 1 de enero.

Si Capuozzo asesora a Peñaranda, el padre del internacional Juan Mata, del mismo nombre, es el agente de Rosales, Juanpi y Mikel, y también era el de Rondón. El Málaga actual queda compuesto por tres claros grupos: el de los venezolanos, el de los uruguayos (Ricca, Chory Castro, Santos, Romero y hasta Kuki, de origen ‘charrúa) y el nacional (los Torres, Recio, Camacho, Juan Carlos, Keko, Llorente y Jony).

Y si Venezuela es del Málaga, también el seleccionador nacional, Rafael Dudamel, que podría citar a cinco jugadores blanquiazules de una tacada en la próxima lista, aunque ya en diciembre se refirió a la falta de actividad de Peñaranda:«Preocupa lo poco que Adalberto juega en Udine».