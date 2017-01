El Málaga pregunta por otro jugador del Watford y ex del Granada, el medio centro Doucoure

Peñaranda puede no ser el único jugador perteneciente al Watford y que estuvo la pasada temporada en el Granada que recale en el Málaga en este mercado invernal. El club de La Rosaleda ha preguntado por la situación del centrocampista Doucoure, algo que no sorprende porque estuvo entre los futbolistas de la Liga que más agradaron a los componentes de la dirección deportiva y al cuerpo técnico encabezado por Javi Gracia en el último tercio del anterior campeonato.

Fuentes conocedoras del mercado inglés han confirmado a este periódico que el interés del Málaga en Doucoure se produjo hace dos semanas dado que el centrocampista, de 23 años, apenas había jugado en el Watford. En concreto, en lo que respecta a la Premier, sólo seis minutos. Fue en la segunda jornada, con derrota por 1-2 ante el Chelsea, y sustituyó a Capoue. El entrenador, Walter Mazzarri, apostó por tres medios centro (el citado Capoue, Guedioura y Behrami) y utilizaba a Amrabat como ‘carrilero’ derecho.

Dos partidos completos

Pese a no estar lesionado, Doucoure había entrado en pocas convocatorias. Hasta ahora. De repente Mazzarri ha vuelto a contar con él en los dos primeros partidos de Liga este año, que además el centrocampista francés ha disputado completos pese a que ningún futbolista de su zona estaba de baja. El pasado domingo, 1 de enero, fue titular en casa frente al Tottenham y formó en el trío de medios centro junto a Capoue y Guedioura en un encuentro con derrota estrepitosa por 1-4. Anteanoche el medio galo volvió a formar parte del once titular, en este caso en el campo del Stoke. El técnico pobló la medular con los cuatro medios centro, pero no pudo impedir la derrota (2-0). Después de 20 jornadas el Watford es decimocuarto entre los veinte participantes.

Está por ver si estos dos encuentros consecutivos cambian la situación de Doucoure en el Watford y perjudican las intenciones del Málaga, aunque las fuentes consultadas por este periódico inciden en que no se trata del único club que había preguntado por la situación del centrocampista las últimas semanas.

Cabe recordar que Doucoure fue fichado por el Watford hace casi un año después de pagar más de seis millones de euros al Rennes, aunque el club inglés lo cedió durante el primer semestre al Granada, entonces también propiedad del empresario italiano Gino Pozzo. En el conjunto rojiblanco rindió a un alto nivel, hasta el punto de que después de tres semanas de adaptación fue titular en todos los encuentros (trece) y sólo se perdió 39 minutos.

Pese a su apariencia física y a su estatura (1,83), Doucoure no es exactamente un medio de contención. Es cierto que destaca por su despliegue y por abarcar mucho campo, pero también buen manejo de balón. Interpreta el juego con facilidad (como sucede con el futbolista al que vendría a suplir, el lesionado Kuzmanovic) y contribuye a dar fluidez en la circulación en la pelota. De hecho, en el Granada el papel de centrocampista defensivo correspondía a Rubén Pérez mientras que el francés se encargaba de la faceta más organizativa. Paradójicamente, el Watford anunció el mismo día los fichajes de Doucoure y Peñaranda, que se marcharon al Granada y ahora pueden volver a coincidir en el Málaga. El galo es el centrocampista que más gusta en la dirección deportiva en una lista no muy amplia en la que también figura el exbético N’Diaye, ahora en el Villarreal y que fue ofrecido semanas atrás.