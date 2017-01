«Mi posición natural es de extremo, pero puedo hacer de delantero»

Peñaranda ya luce la camiseta malaguista. Después de dos días de burocracia para que se oficializara su cesión, el atacante venezolano llevará el dorsal 16, uno de los pocos que quedaban libres en la plantilla, y cuenta las horas para debutar, aunque nada hace prever que sea este domingo (18.30 horas) en Balaídos, ya que llega algo falto de forma.

Un balazo en su etapa de juvenil en Venezuela Antes de llegar a Europa, Peñaranda recibió un balazo en un atraco después de jugar un parido con el Deportivo La Guaira (un equipo de Primera de una localidad a una treintena de kilómetros de Caracas). Estaba junto a su compañero Charlis Ortiz. El intento de robo acabó con varios disparos, aunque el mejor parado fue Peñaranda. Ortiz tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para extirparle una bala que se alojó en su tórax, que a su vez recibió un impacto en su brazo. La de Peñaranda le atravesó la pierna izquierda pero sin gravedad, por lo que tuvo que recibir únicamente sutura y se le concedió el alta médica en 24 horas. También recordó ayer su estancia dos semanas en un campus de jugadores del Real Madrid a los 16 años, pero sin fichar.

Ayer por mañana ya se ejercitó con sus nuevos compañeros, aunque no completó la sesión de trabajo. Termina de reponerse de una «lesión en el tobillo» –según comentó– producida en su reciente etapa en el Udinese. «Si el partido fuese hoy no podría jugar, pero me siento muy bien. Me he entrenado con el grupo y quedo a disposición del míster», sostuvo optimista.

En todo caso, Peñaranda dejó claro que cuida mucho su imagen. Ya no sólo su generosa cabellera teñida de rubio platino, sino su impecable traje negro con el que compareció en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda con media hora de retraso. «Estoy muy contento por volver a la Liga. Tenía varias ofertas de varios equipos de la competición, pero cogí el Málaga porque desde años atrás ya querían ficharme y me quité esa espinita clavada. La conversación la tuve con mi representante (Norman Capuozzo) y con Arnau. No me lo pensé dos veces, porque es un club histórico y está haciendo buena temporada. Espero darle muchas alegrías a este equipo», explicó.

Frente a la creencia general de que es un delantero, Peñaranda admitió que su mejor demarcación es la de jugar pegado a la banda, aunque su polivalencia le permite jugar en cualquier plaza de ataque. «Mi posición natural es extremo por la izquierda, pero también puedo hacer de delantero o de ‘diez’. Si me colocan de punta lo voy a hacer allí sin problemas», comentó.

A las 13.30 horas, se vistió de chaqueta para su presentación, y acto seguido, de corto y con el dorsal 16 en el césped de La Rosaleda / Ñito Salas | Pedro J. Quero

Además, se reconoció «orgulloso» de que con él sean ya cuatro venezolanos en la plantilla, se mostró abierto a que lleguen más compatriotas y agradeció el gesto de Weligton de cederle su ficha (de extracomunitario) para poder ser inscrito. Incluso tuvo palabras de ánimo para el brasileño: «Le deseo una pronta recuperación».

Su periplo en Údine

Finalmente, se refirió al escaso éxito de su etapa en el Udinese, en esta primera mitad de campaña: «Él primer míster (Giuseppe Iachini) sólo se fijaba más en jugadores experimentados. Ya con el segundo (el actual, Luigi Delneri) me fui con la selección, regresé y me tuve que parar por una lesión de tobillo. No obstante, me quería tener más en cuenta para los entrenamientos».

Asimismo, el director deportivo, Francesc Arnau, que acompañó a Peñaranda en su puesta de largo, intervino en algunas ocasiones para descartar que existan ofertas en firme ahora para la salida de jugadores y admitió que confía en que se cumpla el año y medio de cesión (un periodo atípico) pactado con el Watford, y lo explicó así: «La idea es cumplir este periodo. Para su desarrollo personal será importante tenerlo todo este tiempo, y a ver si puede cumplir sus objetivos».