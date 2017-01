Cuando cada vez quedan menos horas para el debut oficial de Marcelo Romero como entrenador de la primera plantilla malaguista, aumenta el interés por conocer qué portero se alinea de titular en Balaídos mañana (18.30 horas). Es ahí donde reside la patata caliente que recibió de herencia de la anterior etapa, y en la que no cabe una decisión salomónica. Suceda lo que suceda habrá argumentos que oponer y la justicia no será del todo absoluta. No sólo eso, es muy probable que la elección en la portería sea con visos de continuidad; es decir, con claras consecuencias negativas para el que no salga escogido.

¿Kameni o Boyko? La pregunta, por más que sencilla, no admire respuestas cortas. El debate se complicó a raíz de la decisión inesperada de Juande Ramos de sacrificar al camerunés en la Liga, en concreto en la visita al Valencia en Mestalla (un 2-2, el 4 de diciembre) sin que este estuviese sancionado ni lesionado. Fue una pérdida de confianza sin precedentes en los últimos años y que pudo venir motivada por una serie de argumentos. Primero, que el camerunés se estaba entrenando con menos continuidad, el argumento esbozado por Juande la primera vez que fue interpelado sobre la suplencia de Kameni en Mestalla.

El análisis técnico de dos porteros de corte muy distinto

Quién mejor que el articulista de SUR, Fernando Peralta, uno de los mejores porteros malaguistas de todos los tiempos, para analizar desde un punto de vista técnico el actual debate. «Los porteros no son ni mejores ni peores. Son diferentes, y es el entrenador el que debe elegir cuál es mejor en cada momento. Normalmente, suelen ser inamovibles, pero yo no llego a entender por qué no se pueden cambiar si alguno no atraviesa por un buen momento. Más en un fútbol profesionalizado como el de ahora. Ahora bien, yo personalmente no hubiese cambiado a Kameni, por su estado de forma, carisma y la confianza del público. Una afición echada en contra de un portero, como ante el Córdoba, es un importante contratiempo, y si cometes un mínimo error te lo hacen pagar», opina.

En el análisis puramente técnico, Fernando comentó: «Debajo de los palos son igual de buenos. Lo mejor de Kameni es su capacidad de reacción. Es muy rápido e intuitivo. A veces arriesga en exceso en las salidas, pero gracias a eso ha evitado muchos goles, y va muy bien en el uno contra uno y es veterano. Tiene experiencia en el fútbol nacional. ¿Que sí es poco ortodoxo? Todos los porteros africanos que hemos conocido lo son, pero lo importante es que no te metan gol».

¿Y Boyko? «Es un portero que me gustó ya mucho en la Europa League cuando le vi con el Dnipro ante el Sevilla. Va muy buen al suelo pese a lo alto que es, y es muy rápido bajo los palos, pero no he visto aquí a ese Boyko en los partidos que ha jugado. Recuerdo también a Rubén cuando vino de un nivel excelente en Segunda y aquí no llegamos a verle. Además, tiene mejor manejo de balón con el pie que Kameni, y eso supongo que habrá sumado para Juande».