Romero: "Trataremos de hacer un equipo fuerte"

Nuevo entrenador y nuevos métodos. El nuevo preparador malaguista Marcelo Romero, analizó la cita de mañana en Balaídos ante el Celta (18.30 horas) después de que se conociera la lista de convocados -en este caso, sin novedades, ya que incluyó a todos, a veintitrés, también a los lesionados- y aportando algo más de claridad en sus respuestas a los medios de comunicación, aunque sin desvelar la principal incógnita, si jugará Kameni o Boyko: "Mañana daremos el portero titular. No es un problema. Hemos estado trabajando muy bien con los dos esta semana, y a partir de mañana tomaremos la decisión".

Romero explicó por qué viajan todos a Vigo, no dieciocho: "Lo que intento es que seamos todos un conjunto. Tenemos que ir de la mano y los que llevan tiempo lesionados se deben sentir parte del grupo. Es un buen momento para eso. Charles (exjugador del Celta) y Weligton, con la experiencia que tienen, nos pueden aportar mucho". Respecto a cómo se ve en las horas previas a su debut al frente de un equipo profesional, expuso: "Las sensaciones siempre son positivas, cuando se termina una semana muy buena y veo a todo el mundo con muchas ganas. Hemos estado ajustando algunos problemas y trataremos de hacer un equipo fuerte, que robe balones y que intente jugar. Hay gente rápida para ello".

Romero valoró también la llegada de Peñaranda, del que no hay 'transfer' ni hay confianza en que llegue antes de la cita de mañana: "Todavía no está para jugar. Ha sido bien recibido. Con los jugadores que tenemos en ataque tenemos muchos recursos, muchas variantes. Tenemos a Juanpi, Pablo, Sandro, Santos, Duda... En cada partido, que serán diferentes, se buscarán las mejores opciones, pero creo que hay una excelente plantilla, con futbolistas rápidos y gente que juega descarada". Finalmente, bromeó con la puesta a punto de Chory Castro, que era duda por un golpe en las costillas sufrido el viernes: "Creo que va a llegar. No habrá problemas para que esté. Es un futbolista de categoría, y a esta edad ellos mismos saben medir sus entrenamientos. Claro que intentó una chilena a los 30 años y...".