El debut de Romero, insuficiente para la reacción del Málaga (3-1)

Sandro y Santos disfrutaron de una oportunidad cada uno antes de que Llorente perdiera el balón al borde del área y Wass hiciera el segundo tras la acción celtiña. Parecía el final de las opciones para el Malaga, y así fue al final, ya que Juanpi falló en un 'mano a mano' en una acción que hubiera metido al equipo malaguista por completo en el partido. Porque unos minutos más tarde apareció Fontás en un pase atras y cerró el choque con el tercer tanto. Santos también estrelló el balón en un poste en los instantes finales, pero ya sólo hubiera sido el gol del honor, algo que llegó con un tanto en propia puerta 'in extremis' de Wass. Imposible para un Málaga condenado por los errores frente a un rival que aprovechó todas sus oportunidades. Otro partido para olvidar en el debut de Romero, que no tuvo el estreno deseado.

El nuevo técnico apostó por un once teóricamente muy equilibrado y ofensivo, pero la posición de los hombres en el campo no dio los frutos buscados. Santos por la derecha, pese a que el uruguayo se machacó en la presión, sufría mucho para defender, mientras que Pablo tampoco pudo destacar como enlace con el punta o como segundo delantero.

Sinceramente no entiendo como un jugador como Llorente puede pertenecer a la disciplina del Real Madrid. Ahora entiendo ese ánimo por cederlo a otros equipos porque este chaval no está a la altura para jugar en primera. Es mas que evidente que el Málaga necesita ya, pero ya un par de centrales de garantías. Lo que es inconcebible es que los ds centrales titulares del equipo sean Villanueva, un chico con mucha proyección pero que a comienzos de la temporada jugaba en tercera y Miguel Torres, un gran lateral reconvertido en central, pero que no es central. En un equipo, como el nuestro abocado a sufrir para mantenerse en primera es crucial tener dos centrales de garantías, y hoy por hoy no los tenemos. Por favor, a quien corresponda, olvídense de fichar a delanteros, carrileros, extremos o centrocampistas, y centren todo el esfuerzo y toda la inversión en fichar dos centrales, no necesitamos mas. Y ahora es cuando toca preguntarse ¿quien fue el lumbreras que dejó ir a Albentosa? Ende luego, ende luego. ....

No nos ilusionemos. Esto no lo salva ni Juande ni Romero. Hay muy pocos mimbres. Y en lugar de buscar a 2 buenos centrales, buscaron un delantero de 19 años, cedido por 6 meses y sin posibilidades de comprarlo en Junio. Como no llegó el transfer, el jugador hoy no jugó y ya se perdió un partido de estos 6 meses. Algunos les echaban la culpa de los fichajes a Husillos; con Arnau más de lo mismo. Pero ellos 2, están atados de pies y manos, porque el jeque no quiere invertir. Así seguiremos penando , a no ser que al jeque le de un ataque de descoserse el bolsillo.



Sería injusto utilizar a Romero como conejillo de indias, pues como todos sabemos han sido todo un cúmulo de fracasos los fichajes efectuados por el Sr. Arnau y empezando por el Entrenador que cuando ha visto la cosa fea ha echado a correr. ¿ Qué será lo próximo, cesar a Romero ?

seguimos con un plantel en la defensa de pena, da verdadera angustia que el malaga a la altura que estamos no haya fichado ya a dos centrales de cierta categoria , pues lo que hay da pavor con estos llorente y villanueva no estan ni para jugar en la segunda b ,si de verdad queremos mantenernos con holgura deberia de largar a llorente al real madrid y traer a dos centrales y un medio centro como minimo

El Málaga no jugaba a nada con Juande y con Romero no sólo no juega a nada sino que no sabe reaccionar no es entrenador de primera, y para colmo con rémoras como Llorente que no debe vestir la camiseta del Málaga ni una vez más