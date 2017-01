Recio: "Quiero centrarme en lo que viene"

Totalmente recuperado y habiendo saltado al campo como titular después de más de tres meses de baja por lesión, Recio comienza a coger ritmo en los entrenamientos del conjunto blanquiazul. “Al principio de la temporada no estaba bien tanto física como mentalmente. Está siendo un año complicado para mi”, explicó hoy en rueda de prensa. “Posiblemente este haya sido el momento más duro de mi carrera. Nunca he tenido ningún tipo de lesiones musculares. Quiero olvidar este medio año y centrarme en lo que viene e intentar aportar el máximo al equipo”, argumentó el futbolista, que precisamente hoy cumple 26 años, siete de ellos como jugador de la primera plantilla del Málaga desde su debut con 19 años.

No empezó el nuevo año con buen pie la plantilla de Marcelo Romero, que se estrenó con derrota en Balaídos. “Está claro que uno nunca quiere perder. En el partido del otro día nos penalizaron los errores puntuales”, comentó el centrocampista. A lo que añadió: “De los años que he ido al campo del Celta, este es el año que menos nos han chutado a puerta. Son cosas que en Primera no pueden suceder”.

Sin embargo, Recio aseguró que la principal debilidad del actual equipo del Málaga no se centra en el ataque, sino en la capacidad defensiva del conjunto. “La seguridad defensiva es algo que tenemos que mejorar todos, es un factor que este año nos están faltando y que tenemos que mejorar si queremos seguir ganando partidos”, reseñó. “No se pueden encajar tantos goles. Hay que intentar dejar la portería a cero”, advirtió. Opinión contraria a la que guarda sobre el nivel ofensivo del equipo. “En el tema del ataque somos un equipo que llevamos bastantes goles a favor. En ese aspecto no nos preocupa”, aseguró.

Ahora les toca pensar en el siguiente duelo, el primero en casa del año, donde volverán a poner a prueba al fortín que habían creado en la competición liguera. “Espero que La Rosaleda apoye al equipo. Lo que ocurrió en Copa con Boyko son cosas que no gustan, son compañeros que tienen familia y amigos… gente que lo puede pasar mal”, aseguró. En cuanto a su próximo rival, La Real Sociedad, con la que se verán las caras el lunes, comentó: “Es un conjunto fuerte, el mismo que el del año pasado. Un equipo que juega bien con el balón. Tendremos que aprovechar nuestras opciones. Tenemos que salir con mucha intensidad”. Un encuentro en el que, además, volverá a reencontrase con un exmalaguista, Juanmi. “Estuve hablando con él y me gusta el pique que tenemos. Me alegro de que le vayan las cosas bien y que marque goles. Eso sí, de aquí al lunes le llamaré para ponerle nervioso”, comentó Recio.