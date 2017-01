Keko intensifica su puesta a punto y podría volver este mes

De igual manera que Jony encara cuatro meses decisivos, su compañero Keko se acerca al final del túnel. Los dos fichajes veraniegos siguen aún pendientes de reivindicarse. El extremo madrileño ya ha intensificado su puesta a punto cara a reaparecer en la Liga, en la que no juega desde el duelo ante su exequipo, el Eibar, a finales de septiembre. El madrileño recayó en repetidas ocasiones de una rotura fibrilar, sin que cicatrizase del todo la lesión, pero ahora de momento va respondiendo bien a las nuevas cargas. Así, Keko estuvo ejercitándose una hora ayer con el resto de la plantilla, un paso adelante respecto a las últimas semanas.

De esta forma, si no sucede ningún nuevo contratiempo, Keko podría estar antes de finales de mes de nuevo en los planes malaguistas. Romero recuperaría así a otro de los lesionados de larga duración (tras Recio) y sólo quedarían pendiente los casos de Charles, Kuzmanovic y Weligton, este con la baja federativa (para hacer sitio a Peñaranda).Torres y Ricca también están de baja y no jugarán el próximo lunes ante la Real Sociedad, pero por lesiones no tan graves. Además, en la sesión de entrenamiento de ayer Sandro se mostró recuperado de unas molestias en un hombro que le tuvieron sin poder ejercitarse con normalidad el pasado lunes.